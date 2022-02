Negoziante rimprovera 57enne senza mascherina, lui non ci sta e va a casa a prendere un coltello

Cengio. Entra in un’edicola senza indossare la mascherina e, alla richiesta della titolare di indossarla, dà in escandescenze, rivolgendosi a lei con tono rabbioso e provocatorio e con parole intimidatorie. Dopo se la prende anche con un cliente, intervenuto per prendere le difese dell’edicolante.

Ma non finisce qui. In seguito all’alterco, il 57enne si reca a casa sua, vicino all’edicola, per prendere un coltello da cucina di 30 cm. Entra così di nuovo nel negozio, occultando l’arma, per poi estrarla in direzione dell’uomo, distante circa un metro e mezzo. Una volta minacciato, fa rientro nella sua abitazione.

È questo quanto successo nella mattinata di martedì 15 a Cengio, protagonista un 57enne pregiudicato e residente nello stesso paese che è stato deferito in stato di libertà all’a.g. di Savona per i reati di minaccia aggravata, molestie e porto abusivo di armi.

Sul posto è intervenuta, al di fuori della flagranza, la pattuglia della radiomobile di Cairo Montenotte, che ha provveduto ad identificare il pregiudicato e a sequestrare il coltello utilizzato per la minaccia.

“Si valuterà a questo punto la pericolosità sociale del pregiudicato e se necessario l’applicazione sul suo conto un’idonea misura di polizia tesa alla prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento”, spiega il Comandante Riccardo Urciuoli.