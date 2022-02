Musei, lavori di manutenzione e miglioramento al Forte di San Giovanni a Finale e a Villa Rosa ad Altare

Liguria. Durante il 2021 sono stati numerosi i lavori finanziati dal ministero della cultura per la manutenzione e il miglioramento dei luoghi della cultura statali sul territorio. Gli interventi riguardano le strutture in consegna alla direzione regionale Musei Liguria.

Presso Forte San Giovanni a Finale Ligure nel 2021 è stata installata una nuova segnaletica direzionale e nuovi pannelli descrittivi. Nel percorso è stato inserito un modellino 3D del Forte destinato ad agevolare i visitatori con disabilità visiva ma rivolto a tutto il pubblico per migliorare la comprensione della struttura fortificata. Sono stati realizzati interventi di manutenzione e per la sicurezza dei percorsi di visita, rinnovati i servizi igienici oltre alla sistemazione degli spazi all’aperto all’ingresso del forte. Dopo il recupero, verranno aperti nel 2022 due locali: il Baby Pit Stop e il punto di accoglienza all’ingresso. È stato allestito un fabbricato che diventerà punto ristoro a servizio dei visitatori (apertura prevista estate 2022) e sono in corso i lavori connessi all’installazione dell’impianto di videosorveglianza e di rinnovo dell’illuminazione dei locali d’ingresso. Per il biennio 2022-2023 sono in cantiere l’allestimento degli spazi da destinare a racconto museale del Forte oltre a importanti interventi di manutenzione.

A Villa Rosa ad Altare, sede del Museo dell’arte vetraria, nel 2021 sono stati completati una serie di importanti interventi per la salvaguardia dell’edificio, con il recupero dei prospetti esterni, il restauro dei serramenti lignei, delle ringhiere e delle cancellate. Gli interventi di restauro hanno interessato anche i bow windows, con l’inserimento di nuovi arredi e pannelli per la creazione di un percorso di visita dedicato al Liberty. Sono state revisionate le coperture. Importante supporto a tutti gli interventi è stata la digitalizzazione dell’archivio Campora, con i disegni e progetti originali dell’edificio. È stato inoltre eseguito un rilievo 3D della villa e una prima indagine di verifica statica, che sarà completata nel 2022. Sono in corso d’opera anche il risanamento del piano fondi danneggiato dall’alluvione, il restauro del bersò e interventi per il ripristino del giardino.