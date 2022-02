Il tema delle “persone diversamente abili” è da sempre uno dei più discussi nella storia dell’uomo. Il timore degli “abili” ha portato a discriminazioni di ogni genere, non dimenticando anche ciò che tristemente accadde negli anni quaranta: non solo gli ebrei, ma anche i disabili furono, tra gli altri, vittime dell’orrore dei campi di sterminio.

In un mondo moderno e dalla maggiore apertura mentale, urge la necessità di tutelare questi individui e far si che possano vivere dignitosamente, divertendosi e imparando varie mansioni.

Nella nostra Regione, precisamente nell’imperiese, esiste un centro specifico che si occupa di tutto ciò: l’ISAH, il centro di riabilitazione polivalente per portatori di handicap psico-fisico e sensoriale.

All’interno di questo centro lavora un personaggio di spessore del nostro calcio, che torna a parlare di tematiche d’altro genere ma di grande importanza: si tratta di mister Alessandro Lupo, in una sua versione che non si è abituati a vedere. Infatti, le immagini che si hanno di Lupo sono perlopiù in panchina, ma ne esistono altre che mostrano la prima parte delle giornate dell’ex tecnico dell’Albenga:

Una routine giornaliera che è iniziata nel 2010 e va avanti tutt’ora: “Feci una scuola serale per diventare un OSD (Operatore Sportivo per Disabili), con l’idea di far fare sport a chi aveva meno possibilità di poterlo fare. Poi è stata emanata una legge dove per esserlo bisognava essere un OSS (Operatore Socio Sanitario), quindi avrei dovuto continuare un altro anno di scuola perché la mia qualifica non era riconosciuta, e non ho proseguito. Tuttavia, per non perdere il contatto con loro, sono riuscito a inserirmi come manutentore e autista: mi sveglio la mattina alle 6:30, timbro alle 7:30 e vado a prendere i ragazzi per portarli dove devono andare, per poi andare a riprenderli e consegnare il pranzo alle 13:15, dopodiché andavo ad allenare“.

Per Lupo è sempre stata una vocazione quella di aiutare chi ha più difficoltà, anche quando era molto giovane e la sua carriera era a ottimi livelli: “Quando ero calciatore avevo tanto tempo libero e volevo passarlo insieme a un ragazzo down, ma all’epoca non potetti perché era necessario avere tanti requisiti per farlo”. Poi i requisiti sono stati soddisfatti, potendo iniziare a lavorare: “L’inizio di questo percorso è stato traumatico: quando entri dentro vedi tanta sofferenza, alla quale non fai mai l’abitudine però poi cominci a conviverci. Tutto ciò ha fatto sì che la mia persona diventasse sempre più passionale, minimizzando i problemi della mia vita quotidiana e diventando addirittura intollerante alle lamentele dei ragazzi che allenavo, quando ero alle giovanili, perché erano stanchi di correre: ogni giorno vedo gente che pagherebbe oro per fare solo una corsa di un giorno. Ognuno di noi ha una punta di disabilità, piccola o grande che sia“.

“Quelli che mi fanno molta tenerezza sono i genitori di queste persone – aggiunge Lupo – che hanno veramente tanta sofferenza dentro di loro: più grave è il problema, più sprofondati sono i genitori. Il bambino o la bambina in sé sono inconsci di ciò che succede, mentre madre e padre sono i veri supereroi che fanno una vita disagiata”.

L’organizzazione del centro è ben definita, ma la comprensione del contesto è frenata da diversi fattori, i quali vanno assolutamente combattuti: “La nostra struttura è divisa in gruppi, colorati in relazione alla tipologia di disabilità, con degli operatori che fanno un lavoro straordinario. In Olanda sono visti come i calciatori in Italia, mentre qui da noi tutto è sottovalutato e soprattutto sottopagato. La causa principale è la paura di questo tema. Tra i giovani c’è lo stupidino di turno, ma generalmente sono sempre stati carini, ma tra gli adulti c’è un timore generato dalla grande ignoranza generale: ho sentito dire che la disabilità sia contagiosa, per far capire il livello. A tal proposito io e un ragazzo autistico, di nome Gabriele Da Vico, avevamo fatto un CD (“Il Lupo & la Volpe”), vendendo 600 copie a 10 euro l’una, tutto in beneficienza: un’esperienza meravigliosa, abbiamo girato tutta la Liguria e si è creato un rapporto forte tra noi due”.

A tal proposito, mister Lupo ci tiene a precisare: “Chi si vanta di fare beneficienza non ha realmente un animo buono, perché credo sia inutile rendere pubblico un atto di bene. Al centro c’è tanta gente che fa ogni giorno gesti bellissimi, ma questo non si sa neanche”.

Discriminare è un atto impuro, ma non accettare la realtà può diventare un pericolo per la crescita dell’individuo: “Occorre capire il tipo di disabilità perché non è vero che tutti possono fare tutto, e non è assolutamente un discorso discriminatorio: ci sono tanti ragazzi disabili che intraprendono un percorso scolastico che, a parer mio, potrebbero benissimo andare a fare dell’altro piuttosto che perdere del tempo. Certo che c’è l’obbligo scolastico pure per loro, ma non vedo la necessità di forzare un ragazzo che ha anche solo delle difficoltà nel parlare. Questo vale anche per lo sport, il quale non è necessario venga forzatamente imposto a tutti perché il genitore possa stare più sereno, ma bisogna guardare caso per caso“.

Un aneddoto che ancora oggi colpisce il suo cuore: “Io ho avuto la fortuna di assistere ad una partita di calcio da ciechi, un’emozione allucinante: c’è il pallone con il campanellino e i bordi del campo di gommapiuma, con questi ragazzi che giocano a calcio facendo addirittura le rovesciate e i tiri al volo. Sono riuscito a capire a pieno tutto questo quando mi fecero fare una partita da bendato, veramente impressionante”.

Ma com’è stato il primissimo approccio di Alessandro Lupo a questo mestiere? “Io ho sempre trattato loro come persone normali, facendomi trattare come uno di loro. Stando con loro a volte prendi anche alcuni vizi che li appartengono, un motivo per il quale in Francia danno un anno di riposo pagato agli operatori, per far sì che ci si possa riprendere al meglio. Solo in Italia, ripeto, non c’è ancora il giusto trattamento per questo mestiere, che bisogna fare solo ed esclusivamente se lo senti dentro: ogni giorno apprendo sempre qualcosa di nuovo da loro e, nonostante alcuni periodi non semplici dove devi accettare ogni comportamento, che può anche essere violento, sono cambiato come uomo e come allenatore“.

E qual è la differenza tra questo e quello dell’allenatore? “Fortunatamente ho avuto grandissima empatia con la maggior parte dei giocatori che ho allenato, ma io sono sempre della stessa idea: allenare un normodotato è più difficile di gestire un disabile“.

Infine, avendo terminato il trattamento del tema principale, un commento sull’ultimo periodo post dimissioni è stato fatto, con un auspicio rivolto principalmente a due figure societarie bianconere: “Forse era arrivato il momento di respirare dopo quattro anni intensi, godendomi la vita come non facevo prima. Comunque, visto che Colla e Cometto le reputo persone serie, spero che riescano a liquidare me e lo staff al più presto per il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi“.