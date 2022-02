Minaccia di farla finita in autostrada ma un poliziotto lo “consola” e gli salva la vita al telefono: la storia a lieto fine sulla A6

Savona. Per più di un’ora è rimasto al telefono per consolare un cittadino che aveva contattato il numero di emergenza manifestando intenti autolesionistici. E’ così che con professionalità ed empatia un operatore della Polizia della sala operativa della Questura di Savona ha salvato la vita all’uomo in difficoltà.

Nella telefonata l’operatore è riuscito a ottenerne la fiducia e nello stesso tempo a raccogliere maggiori informazioni sulla sua posizione. L’uomo infatti si trovava in un luogo imprecisato dell’autostrada A/6 Torino – Savona.

Il tempo trascorso al telefono ha consentito alle pattuglie della Polizia Stradale di individuarlo e di soccorrerlo insieme ai militi di un’ambulanza che si trovano in transito in quella tratta. Incuriositi dall’insolita posizione dell’autovettura in sosta si sono infatti fermati e, appresa l’urgenza, hanno soccorso l’uomo.

A seguire, nella giornata odierna lo stesso cittadino a cui è stata prestata l’assistenza del caso ha contattato la sala operativa per ringraziare il poliziotto che lo ha aiutato a desistere dai suoi intenti.