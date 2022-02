Michelangelo Malinconico, medaglia di bronzo alla D’inverno sul Po

Savona. È iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica 2022 di Michelangelo Malinconico, quattordicenne portacolori della Lega Navale di Savona, che ha conquistato il terzo posto nel doppio Cadetti sulla distanza di 4.000 metri della gara di fondo D’inverno sul Po, disputata a Torino sabato 12 febbraio.

Conoscendo l’indiscusso valore di Michelangelo, che nella passata stagione su nove gare disputate ha conquistato otto ori in singolo ed un argento in doppio, è stato richiesto dalla Società Canottieri Sampierdarenesi per formare un equipaggio misto con il loro atleta Roberto Terranova, insieme al quale aveva già gareggiato al Festival dei Giovani 2021, a Varese.

Alla gara erano iscritti diciassette equipaggi provenienti da tutta l’Italia e, ad avvalorare il risultato ottenuto da Michelangelo e Roberto, parla il riscontro cronometrico che ha visto il doppio della Canottieri Esperia Torino vincere con un tempo di 11’57” seguito dalla Moto Guzzi di Mandello del Lario in 12’29” e dal misto ligure in 12’30”, che è pochissimo in una gara di 4.000 metri: l’argento è mancato per solo un secondo.

Questo risultato conferma le doti di Michelangelo e fa ben sperare per una positiva stagione agonistica 2022 che lo vedrà impegnato in importanti competizioni.