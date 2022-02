Mia cara Autofiori: al quarto posto in Italia tra le autostrade più costose, e aumenta il tempo di percorrenza

Savona. L’Autostrada dei fiori Savona-Ventimiglia è al quarto posto tra le autostrade più care d’Italia. A rendere noto il triste primato è uno studio di Gazzetta Motori: per percorrere i 113 chilometri tra Savona e il confine un utente in auto o in moto deve spendere 14,60 euro, pari a un costo di 0,13 euro a chilometro.

Fanno peggio solo la Santhia-Aosta (0,15 a chilometro), la Torino-Bardonecchia (0,17) e la Asti/Cuneo (0,22).

Sempre lo stesso studio rileva come ultimamente, per colpa dei cantieri, il tempo medio di percorrenza sia aumentato addirittura del 50%, passando da un’ora a un’ora e mezzo.

Tutti handicap che incidono pesantemente anche sul movimento turistico: alle code di sempre, soprattutto per i rientri della domenica, si aggiungono problemi legati al turismo mordi e fuggi, purtroppo sempre più diffuso.

Non sarebbe il momento di ridurre i pedaggi? Lo chiediamo al presidente di Autofiori, Luciano Pasquale, che così risponde: “Le tariffe sono sempre state alte perché l’autostrada, che viaggia perlopiù tra gallerie e viadotti, è classificata ‘di montagna’. I pedaggi sono bloccati da tre anni, ma gli investimenti, l’altra faccia dei cantieri, sono molto ingenti”.

L’Autofiori, intesa come società con l’assetto odierno, sarà tra l’altro sostituita a giugno da un’altra concessionaria, comunque sempre del Gruppo Gavio (il più importante al mondo nel settore), che ha vinto l’appalto statale e dovrà tra l’altro provvedere alla nuova viabilità verso la piattaforma Maersk, casello di Bossarino compreso.

Tutte argomentazioni che pur hanno un loro fondamento, ma l’impatto negativo sugli utenti, a cominciare dai turisti, resta in tutta la sua dirompente gravità.