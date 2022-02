Mettere in sicurezza la strada per il Beigua, 4 Comuni chiedono fondi alla Regione. Pierfederici: “Risorsa per favorire il turismo”

Beigua. E’ stata apposta la firma di quattro Comuni all’accordo per chiedere alla Regione Liguria un finanziamento da 2 milioni e 850mila euro per mettere in sicurezza le arterie viarie che permettono il passaggio sul Monte Beigua e nel Parco, precisamente lungo la strada che unisce Varazze con Piampaludo.

I comuni interessati sono quelli di Varazze (capofila), Sassello, Stella e Cogoleto che condividono la proprietà della strada. A essere richiesta la manutenzione straordinaria delle strade. “Lo studio di fattibilità è stato già approvato in giunta – spiega il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – ed è stato mandato in Regione per cercare questo finanziamento importante”.

“Si tratta di un progetto importate a cui crediamo molto – tiene a dire Pierfederici -. La strada che da Varazze conduce a Piampaludo è una risorsa fondamentale per il territorio dal punto di vista dell’immagine e dello sviluppo. Se la nostra richiesta verrà accolta dalla Regione Liguria si potrà finalmente valorizzare una parte importante del nostro territorio, che unisce più Comuni, due province e due versanti in maniera definitiva. Investire sulle infrastrutture è la chiave vincente per favorire lo sviluppo turistico che il nostro territorio merita”.

“D’inverno in questa strada vengono spesso richiesti aiuti da parte di chi vuole raggiungere il parco del Beigua con i propri mezzi – aggiunge il consigliere di Stella, Marco D’Aliesio – ma le auto non riescono a percorrere normalmente l’infrastruttura e rimangono bloccate. Speriamo che con questa azione si riesca finalmente a mettere in sicurezza la strada”.