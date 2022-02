Liguria. Flussi umidi da sud mantengono una nuvolosità irregolare sulla Liguria. Qualche pioggia è attesa nella giornata di venerdì. Deciso calo termico sabato.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 10 febbraio avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione, maggiormente concentrata sul settore centrale. Schiarite su imperiese, Alpi Liguri, Bormida occidentale, versanti padani e spezzino, specie nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni.

Venti moderati tra sud e sud-ovest. Mare da mosso a localmente molto mosso. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 13 e 16 gradi; all’interno minime tra -2 e 3 gradi, massime tra 11 e 14 gradi.

Venerdì 11 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto, in modo particolare sul settore centro-orientale dove in giornata avremo anche deboli piogge. Spruzzate di neve sopra i 1200-1400 metri. Schiarite su imperiese, Alpi Liguri ed estremo levante.

Venti moderati da sud, in attenuazione nel corso della giornata ed in rotazione a nord in serata. Mare generalmente mosso. Temperature in lieve calo.

Sabato 12 febbraio bel tempo lungo la costa, nubi sparse nelle aree interne specie al mattino, in via di attenuazione.

Rotazione del vento da nord-est anche sostenuto, temperature in deciso calo.