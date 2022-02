Liguria. Una robusta ed ampia area di alta pressione domina la scena sul vicino Atlantico e sul comparto occidentale euro-mediterraneo; lungo il suo bordo orientale scivola rapidamente un debole fronte che attraversa la penisola da nord a sud, seguito da intense correnti settentrionali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet.

A cavallo della mezzanotte e fino a tutta la mattinata forte tramontana su tutta la regione; raffiche più intense oltre gli 80 km/h su crinali appenninici esposti, Genovesato e Tigullio.

Cielo e Fenomeni: in prevalenza sereno con condizioni di ottima visibilità, asciutto.

Venti: tramontana diffusa ed sostenuta fino a metà giornata, rinforzi come da avviso. Rapido e deciso calo dal primo pomeriggio. Mari: generalmente agitato al largo per onda formata da terra, calo rapido dal pomeriggio; mosso/stirato altrove.

Temperature: in decisa diminuzione in quota lungo i rilievi appenninici, per contro si registreranno aumenti diffusi a fondovalle e sulla costa. Costa: min +10/13°C, max 14/17°C; interno: min +4/+6°C (-4/-6° sulle vette appenniniche), max +8/13°C