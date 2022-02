Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 4 febbraio, tra la notte e la mattinata nuvolosità diffusa sull’intera regione con deboli pioviggini o piovaschi sparsi; nel corso della mattinata concentrazione dei deboli fenomeni sul centro-levante, asciutto altrove con locali e timide schiarite sull’estremo ponente.

Nel pomeriggio situazione pressoché invariata con cieli grigi praticamente ovunque, dei piovaschi intermittenti continueranno ad interessare il settore centro-orientale.

I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali. Il mare sarà da poco mosso a mosso.

Per quanto riguarda le temperature, infine, minime in aumento, massime in leggero calo. Costa: min +6/12°C, max 12/15°C Interno: min -1/+6°C, max +6/13°C.