Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, al mattino molta nuvolosità sul settore costiero centro-orientale, mentre risulterà più compatta tra Genova e Savona con la possibilità di qualche isolata pioviggine. Altrove saranno presenti ampi spazi di bel tempo. Nel corso del pomeriggio ulteriore infittimento della nuvolosità bassa sul centro-levante con possibili pioviggini o deboli piovaschi sparsi. Le schiarite saranno limitate all’estremo ponente, specie interno, e sull’Appennino orientale al confine con l’Emilia-Romagna.

I venti saranno oderati da sud-est sul centro-levante, inizialmente deboli di direzione variabile a ponente poi moderati dai quadranti sud-occidentali. Il mare da poco mosso a mosso sul comparto centro-orientale, da mosso a poco mosso a ponente.

Per quanto riguarda le temperature, infine, le minime saranno in aumento, mentre lemassime in calo. Costa: min +7/12°C, max +12/15°C Interno: min -2/+9°C, max +8/13°C.