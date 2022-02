Liguria. Debole fronte perturbato seguito da una rapida ripresa anticiclonica da ovest. Sulla nostra regione, quindi, dopo un lunedì mattina con qualche nube, e principalmente a levante, il tempo proseguirà stabile e soleggiato. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 21 febbraio, al primo mattino nubi sparse sul settore centrale, annuvolamenti più compatti a levante, che potranno portare qualche debole precipitazione ma in rapido esaurimento. Già sereno ponente. Miglioramento generale nel corso della mattinata e pomeriggio con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Venti inizialmente da sud, ruoteranno da nord in rinforzo fino a tesi o localmente forti nel pomeriggio, specie sul settore centro-occidentale. Mare generalmente mosso sotto costa, molto mosso a levante. Molto mosso o agitato al largo. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’entroterra tra -3 e 13.

Domani, martedì 22 febbraio, attenzione ai venti, localmente forti settentrionali al mattino sul settore centro-occidentale. Per il resto tempo stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.

Per la giornata di mercoledì 23 febbraio si prevede ancora cielo in prevalenza sereno.