Liguria. Solida campana di alta pressione abbraccia l’intero comparto Euro-mediterraneo centro-occidentale; prosegue la condizione stabile e asciutta sulla nostra regione. Successivamente il movimento a levante della struttura esporrà la nostra regione ad un flusso gradualmente più umido.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 8 febbraio avremo cielo in prevalenza sereno su tutti i settori. Visibilità buona/ottima fino al primo mattino.

Residui refoli da nord in nottata tra Capo Mele e voltrese, poi a regime di brezza ovunque. Mare molto mosso al largo per onda lunga da sud-ovest, in rapida scaduta al mattino; poco mosso ovunque dal pomeriggio. Temperature minime in calo deciso a fondovalle e sulla costa, in ripresa le massime: sulla costa minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 12 e 14 gradi; all’interno minime tra -5 e 4 gradi, massime tra 7 e 11 gradi.

Mercoledì 9 febbraio avremo l’insorgenza di nuvolosità di tipo medio-basso sul genovesato in parziale estensione al savonese e allo spezzino nel corso della giornata, non si escludono deboli precipitazioni sul settore centrale.

Venti si impostano sa sud-ovest al largo rinforzando in giornata al largo di Capo Mele, scirocco di ritorno moderato/teso tra Tigullio e Golfo di Genova. Mare da mosso a molto mosso il settore ovest, generalmente mosso altrove. Temperature sulla costa, complice la maggiore nuvolosità, in aumento le minime ed in calo le massime.

Giovedì 10 febbraio nuvolosità irregolare, maggiormente soleggiato ai lati della regione; ventoso specie su riviera di ponente.