Liguria. Una debole perturbazione interesserà la nostra regione nella giornata di sabato 19 febbraio con qualche pioggia. Parziale miglioramento domenica e nuovo aumento delle nubi lunedi. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: sabato 19 febbraio 2022

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione si prevede un cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Possibilità di deboli piogge tra il Savonese di Levante, il Genovese e il Tigullio. Tempo asciutto sul resto della regione con qualche schiarita sull’Imperiese. Nel corso della giornata situazione invariata con tendenza a generale attenuazione delle precipitazioni prima di sera sull’intero arco regionale.

Venti: Moderati da sud-est, da est sull’Imperiese. Generale rotazione a nord-est su tutta la regione in serata.

Mari: Generalmente mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa: min +8/12°C, max +12/14°C

Interno: min -1/+9°C, max +8/13°C

Previsioni valide per: domenica 20 febbraio 2022

Cielo e Fenomeni: Annuvolamenti presenti nelle aree interne e sull’estremo levante senza fenomeni. Sul resto della regione bel tempo con tendenza a velature in serata ad iniziare da ovest.

Venti: Moderati da nord, in attenuazione nell’arco della giornata fino a deboli variabili.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento nei valori massimi.

Tendenza per: lunedì 21 febbraio 2022

Cielo e Fenomeni: A ponente bel tempo. Sul centro-levante nubi sparse ed irregolari con basso rischio di pioggia. In giornata attenuazione delle nubi anche a levante. Ventilazione moderata da sud-ovest, temperatura stazionaria e mare mosso.