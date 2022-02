Liguria. Continua la poderosa azione anticiclonica ad ovest, i cui piccoli spostamenti non determinano grandi cambiamenti sulla nostra regione, ove si alternano fasi soleggiate ad alcune più nuvolose, ma sempre in un contesto stabile ed asciutto.

Secondo il Centro Meteo Limet, oggi lunedì 7 febbraio avremo qualche velatura o nube alta sparsa al primo mattino, specie sul levante, in rapido allontanamento. Cielo in prevalenza sereno in giornata.

Venti in rotazione dai quadranti settentrionali, con rinforzi nel pomeriggio sino a localmente forti. Mare da mosso a poco mosso sotto costa. Mosso al largo. Temperature in lieve calo in quota, lungo le coste stazionare o in lieve calo le minime, in aumento le massime: sulla costa minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 12 e 16 gradi; all’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Martedì 8 febbraio cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Venti settentrionali al mattino, ruotano dai quadranti meridionali in giornata. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature senza variazioni significative.

Mercoledì 9 febbraio tornano flussi umidi con nuvolosità in aumento su tutta la regione, ma in un contesto asciutto.