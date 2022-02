Liguria. Una nuova area anticiclonica in arrivo da ovest interesserà tutto il comparto occidentale del Mediterraneo ancora per diversi giorni. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in prevalenza sereno con solo qualche velatura a Ponente. Venti: moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio. Sul Tigullio venti moderati nel pomeriggio. Ventilazione ancora tesa settentrionale, invece, sull’Appennino centro-orientale.

Mari: poco mosso a ponente, mosso sui bacini del centro-levante. Temperature: in diminuzione le minime, in aumento le massime. Costa: min +5/9°C, max 15/19°C; interno: min +0/+5°C, max +12/16°C.

GIOVEDì 3 FEBBRAIO: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità di tipo bassa ma senza fenomeni di rilievo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mosso Temperature: stazionarie.

VENERDì 4 FEBBRAIO: al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque. Dal pomeriggio avanzeranno lentamente le prime schiarite.