Liguria. E’ previsto tempo complessivamente variabile nel weekend con qualche debole pioggia nella giornata di domenica. Venti sostenuti e cielo in prevalenza sereno nella giornata di lunedì. Questo quanto espresso degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 5 febbraio, al mattino ancora addensamenti a levante e nelle aree interne senza fenomeni, prevalenza di ampie schiarite a ponente. In giornata miglioramento su tutta la regione con cielo quasi ovunque sereno. Resteranno addensamenti sullo Spezzino e i versanti padani centro-orientali senza pioggia. Venti deboli o moderati da nord. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in aumento, soprattutto sulle coste, dove saranno comprese tra 6 e 17 gradi, nell’interno si viaggerà tra 0 e 14 gradi.

Domani, domenica 6 febbraio, invece, al mattino bel tempo a ponente, nubi sparse già presenti sul centro e il levante senza piogge. Nel pomeriggio deciso aumento delle nubi con rischio di piovaschi sparsi sul settore centro-orientale. Schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani. Venti da moderati a tesi in serata da sud ovest. Mare da mosso a molto masso e temperature in lieve calo.

La giornata di lunedì 7 febbraio avremo cielo soleggiato e limpido a parte qualche nube al mattino in rapida attenuazione. Venti sostenuti da nord, temperature in calo nelle zone interne, stazionarie in costa.