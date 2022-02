Mercatini, gastronomia, canzoni, laboratori creativi, libri: un brioso sabato di eventi in provincia

Il 26 febbraio 1991 l’informatico londinese sir Timothy John Berners-Lee rilasciò WorldWideWeb, il primo browser ed editor web, inventato insieme al collega belga Robert Cailliau. È grazie a questi due geni visionari se oggi possiamo sapere come trascorrere un pimpante fine settimana di eventi in provincia: se non ci fossero stati loro non esisterebbe infatti la ricca agenda di IVG.it! In particolare in quest’ultimo brioso sabato di febbraio la nostra sempre aggiornata “compagna di viaggio” ci permetterà di fare la spola tra fiere, spettacoli e tantissime altre imperdibili iniziative.

A Savona si terrà il “Desbarassu” di fine inverno, con tantissimi stand fuori dai negozi per l’esposizione della merce, secondo le modalità già sperimentate dai commercianti. “È un appuntamento fisso a cui tengono molto sia i negozianti sia i clienti che lo attendono, perché prevede un’extrapromozione con sconti che vanno oltre al saldo di fine stagione – commenta la presidente dell’Ascom Laura Chiara Filippi – Ringraziamo i commercianti per l’impegno che ogni volta dimostrano e l’amministrazione comunale che ci sostiene in questo tipo di iniziative e per il supporto economico. Il commercio in questo periodo ne ha un gran bisogno”.

Sempre a Savona farà tappa il tour dei cioccolatieri di “Art & Ciocc” con tantissimi stand e deliziose proposte a base di cioccolato. Si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi e il palato, senza mai tralasciare la salute e il benessere. In tutte le tappe è rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari, per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero e il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antietà.

A Finale Ligure gli interessantissimi “Pomeriggi Musicali” proseguono con il trio modenese Capriccio Musicale e il concerto “The best of Italy”. Sabrina Gasparini (voce), Gen Llukaci (violino) e Denis Biancucci (pianoforte) presenteranno un programma che rappresenterà la bellezza della musica che tutto il mondo ci invidia, con le colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone che hanno fatto la storia del cinema, brani leggeri di rondò veneziano, Lucio Dalla, Domenico Modugno e altri grandi cantautori italiani.

A Balestrino è in programma un doppio appuntamento culturale. Nel pomeriggio il Comune e la Biblioteca Civica organizzeranno il laboratorio di lettura animata e di riuso creativo “Nino & Taddeo dipingono la primavera”. Il titolo fa riferimento ai due simpatici protagonisti di questa storia di amicizia senza tempo e senza confini, Nino la Talpa e Topo Taddeo. Alla sera il Comune proporrà invece lo spettacolo per famiglie “Due fette di luna. Breve ma veridica storia dell’invenzione della Panizza di Balestrino”.

A Celle Ligure Michele Manzi presenterà il suo libro “La Savona dei Papi al centro della Cristianità”, un inedito contributo sulla storia di Sisto IV, in un incontro organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro Culturale CELLE 3C. In un susseguirsi di tappe riguardanti accadimenti storici che spaziano dall’autunno del Medioevo all’età moderna, da un antico casale alle controverse attribuzioni di nobili natali a cui diede origine, giungiamo alle figure dominanti appartenenti alla famiglia dei Della Rovere e alla città da cui presero le mosse le loro vicende straordinarie: Savona.