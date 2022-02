Mercatini, competizioni sportive, mostre d’arte: un divertente fine settimana di eventi in provincia

“A febbraio il sole in ogni ombraio”, recita l’ermetico proverbio. Che in questo nuovo mese invernale ci sia il sole in qualsiasi dove lo lasciamo al giudizio soggettivo, fatto sta invece che a non mancare mai è il divertimento del fine settimana. Abbondanti sono per l’appunto le occasioni in provincia per trascorrere in assoluto piacere e relax i due migliori giorni della settimana grazie agli immancabili e sempre più imperdibili eventi che l’agenda di IVG.it ci suggerisce, come da consuetudine.

Ad Albisola Superiore si terrà il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato “Albisola in Piazza”. Sarà una fiera straordinaria con tantissimi stand e bancarelle dedicate ad altrettanti e invitanti prodotti e oggetti fatti a mano, vintage o di hobbistica. L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

Il Consorzio La Piazza animerà anche vicoli e piazze di Finalborgo con il mercato dell’antiquariato “Fuori e Dentro le Mura”. Gli espositori metteranno in vendita oggetti antichi e da collezione, creando così un’imperdibile occasione di acquisti specializzati a cielo aperto. La fiera sarà una vera attrazione e risveglierà curiosità e ricordi su momenti della nostra storia.

A Pietra Ligure prenderà il via il Val Maremola Trail, storica e prestigiosa competizione, da anni riferimento tra le gare che aprono la stagione della disciplina. Le gare saranno modulate sulle due distanze dei 32 km (D 1680+) del Val Maremola Trail classico, giunto alla sua decima edizione, e dei 14 km (D 700+) del sesto Try Trail, cui si aggiungono i 6 km della camminata non competitiva organizzata con la collaborazione delle asd Il Corpo e AsinOlla e il cui ricavato, frutto della libere offerte dei partecipanti, verrà interamente devoluto al progetto sportivo umanitario solidale “Find the cure”.

Domenica si terrà la dodicesima Gran Fondo “Città di Loano“, gara ciclistica valevole anche come undicesimo Memorial “Laura Pesce”, che assegnerà un premio speciale alla prima donna classificata nella categoria W2. La granfondo si disputerà su una distanza di quasi 111 km. I ciclisti partiranno da piazza Giuseppe Valerga, si immetteranno sulla via Aurelia e si dirigeranno verso Albenga passando per Borghetto Santo Spirito e Ceriale. Una volta raggiunta “la città delle torri” lasceranno la costa per l’entroterra: toccheranno infatti le frazioni albenganesi San Fedele e Lusignano e giungeranno a Villanova d’Albenga, Ortovero e Pogli…

A Savona è visitabile la mostra “Uno scenario sostenibile per il futuro del Priamàr”, curata dall’architetto Pasquale Gabbaria Mistrangelo. Le tavole esposte, di grande formato in prospettiva o assonometria eseguiti a riga e squadra, sono “una rappresentazione all’antica”, come scrive Marco Ricchebono nel quaderno “La Fortezza del Priamàr: visioni dello scenario sostenibile”. Essi intendono rappresentare le parti della fortezza ancora da recuperare e riutilizzare per concludere gli interventi programmati dall’amministrazione comunale nel 1979 e proseguiti sino al 2002.