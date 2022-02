Maturità 2022, studenti di nuovo in piazza. Uil: “Solidarietà ai ragazzi, hanno già sofferto per la pandemia”

Liguria. Anche la Uil contro la decisione del Ministero dell’Istruzione riguardo all’esame di maturità che ha scatenato la protesta di molti studenti.

Già la settimana scorsa, infatti, i giovani si sono riuniti nelle piazze di tutta Italia (anche nel savonese) per manifestare il loro dissenso contro la bozza dell’ordinanza ministeriale che prevede il ritorno a due prove scritte, una di italiano e una sulle discipline di indirizzo, oltre al colloquio orale che potrà svolgersi anche a distanza.

“Esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti delle proteste di gran parte degli studenti e delle studentesse di tutta Italia in merito alle ultime decisioni concernenti l’esame di maturità – afferma Mario Ghini, segretario generale della Uil Liguria – Non dimentichiamo che i nostri ragazzi hanno sofferto più di altri le restrizioni pandemiche, in una fase della vita dove la socialità è parte integrante dello studio. Troviamo dunque azzardato e incoerente sperimentare un ritorno all’esame di maturità pre-pandemico, senza tenere conto dei danni psicologici e del pegno che tante ragazze e tanti ragazzi hanno già pagato al banco dell’epidemia”.

E poi aggiunge: “Il tanto sospirato ritorno alla normalità passa anche da scelte funzionali e ponderate per tutelare la scuola e il futuro dei nostri studenti”.

Le proteste continueranno anche domani, venerdì 11 febbraio, quando gli studenti si ritroveranno a Genova davanti alla sede della prefettura. Non sono bastate, infatti, le rassicurazioni del ministro Bianchi che ieri, dopo aver incontrato le rappresentanze del mondo studentesco, ha affermato: “Non abbiate paura perché le commissioni, come voi stessi avete richiesto, saranno interne”.

Ma a preoccupare maggiormente i maturandi è il ritorno alla seconda prova che, dicono, “non era stata preannunciata in alcun modo”. Secondo loro, infatti, quanto al momento deciso “non è in accordo con le indiscrezioni dell’inizio” sulle quali “professori e studenti si sono preparati per affrontare al meglio l’esame di Stato”.