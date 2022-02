Maturità 2022, da Savona ad Albenga studenti in piazza contro la seconda prova scritta

Provincia. Sono scesi in piazza questa mattina (come da programma) gli studenti savonesi che hanno deciso di manifestare il loro dissenso contro quanto previsto nella bozza dell’ordinanza dal ministero dell’istruzione Patrizio Bianchi per la maturità 2022.

A Savona gli studenti (poche decine i presenti) si sono incontrati in piazza Sisto, dove hanno aperto la manifestazione ricordando Lorenzo Parelli, lo studente di 18 anni morto durante lo stage aziendale in un incidente sul lavoro. Gli studenti in protesta del liceo Giordano Bruno di Albenga, invece, si sono radunati in mattinata all’ingresso del struttura scolastica.

La bozza dell’ordinanza ministeriale, in particolare, prevede il ritorno dei due scritti (il tema e la seconda prova). L’esame si concluderà con il consueto colloquio orale. Ma gli studenti sostengono che quanto al momento deciso “non è in accordo con le indiscrezioni dell’inizio” sulle quali “professori e studenti si sono preparati per affrontare al meglio l’esame di Stato”.

La protesta, infatti, è scaturita “dal mancato confronto del ministero con gli studenti”. E spiegano cosa ha determinato i malumori: “La prima prova scritta e l’orale non avrebbero generato la stessa reazione, la seconda prova non era stata preannunciata in alcuno modo”.

Lo sciopero è stato promosso dall’Unione degli studenti, un movimento che si prefigge l’obiettivo di rappresentare le istanze degli studenti al di fuori delle sedi istituzionali. L’iniziativa è stata lanciata da Roma e ha trovato adesione in altri capoluoghi di Regione e Provincia della Penisola.