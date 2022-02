Maturità 2022, a Savona gli studenti scendono in piazza per protestare

Savona. Domani, venerdì 4 febbraio, si svolgerà anche a Savona, come in tante piazze di altre città italiane, lo sciopero degli studenti che manifesteranno il loro dissenso contro quanto previsto nella bozza del decreto dal ministero dell’istruzione Patrizio Bianchi per la maturità 2022.

Torneranno, infatti, i due scritti (il tema e la seconda prova) e l’esame si concluderà con il consueto colloquio orale. Ma gli studenti sostengono che quanto al momento deciso “non è in accordo con le indiscrezioni dell’inizio” sulle quali “professori e studenti si sono preparati per affrontare al meglio l’esame di Stato”.

Lo sciopero è promosso dall’Unione degli studenti, un movimento che si prefigge l’obiettivo di rappresentare le istanze degli studenti al di fuori delle sedi istituzionali. L’iniziativa è stata lanciata da Roma e ha trovato adesione in altri capoluoghi di Regione e Provincia della Penisola.

Nella città della Torretta gli studenti si troveranno in piazza Sisto alle 8. Il presidio consiste in un sit-in durante il quale chi vuole potrà prendere la parola e esprimere le proprie perplessità e critiche. Le regole saranno rigide: un metro di distanza tra i partecipanti e obbligo di indossare la mascherina.