Mathieu Franceschi fa poker e vince l’ottava Ronde della Val Merula

Andora. L’ottava edizione della Ronde della Val Merula, andata in scena oggi, domenica 6 febbraio, si è conclusa col successo finale di Mathieu Franceschi e Florian Haut-Labourdette su Volkswagen Polo R5, capaci di vincere tutte e quattro le prove speciali.

Alessio Profeta e Sergio Raccuia, secondi a metà gara, sono usciti nella terza speciale. Simone Miele e Nicolò Gonella su Skoda Fabia si sono così presi la seconda posizione; terza piazza per Andrea Gonella e Fabio Grimaldi, anch’essi su Skoda Fabia.

Vediamo come sono andati gli ultimi due passaggi sulla “Passo del Ginestro”, di 11,25 chilometri.

Terza prova speciale

Una sorpresa anche nella terza prova della edizione della Ronde della Val Merula. La Skoda Fabia di Alessio Profeta e Sergio Racuia, i maggiori antagonisti del leader Mathieu Franceschi, abbandona la gara a seguito di un’uscita di strada, senza alcuna conseguenza per l’equipaggio e per il normale svolgimento della Ronde. La speciale la rivince la Volkswagen Polo del giovane pilota transalpino che, per l’occasione, precede Simone Miele e Nicolò Gonnella (Fabia), in ripresa, di 1″6 e l’analoga vettura di Andrea Gonella e Fabio Grimaldi di 9″7.

A seguire, le Fabia di Luca Fiorenti e Manuel Fenoli e di Gianluca Tavelli e Nicolò Cottellero, rispettivamente con un ritardo di 11″4 e 16″4. Ancora decimo tempo assoluto, a 25″8 dal vincitore, e primato tra le vetture a due ruote motrici per la Peugeot 106 di Danilo Ameglio e la figlia Michelle.

Dopo questa prova, Franceschi è sempre al comando della gara e precede Simone Miele di 20″1 e Andrea Gonella di 37″2 mentre Danilo Ameglio è nono assoluto e leadership tra le due ruote motrici; Giovanni Chisci e Fabrizio Filicicchia (Peugeot 106) sono i più veloci in Gruppo N. In classifica ancora 86 equipaggi.

Buone notizie per Andrea Segir che, trasportato precauzionalmente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito dell’incidente occorsogli nella prima speciale, è stato sottoposto ad una Tac che ha dato esito negativo.

Quarta prova speciale

Quarta ps e quarto successo per Mathieu Franceschi e Florian Haut-Labourdette che, nell’ultimo tratto cronometrato, precedono le Skoda Fabia di Simone Miele e Nicolò Gonnella, secondi a 1″3, di Luca Fiorenti e Manuel Fenoli, terzi a 3″2, e di Simone Peruccio e Federico Capilli, quarti a 3″6.

Il francese Mathieu Franceschi, pertanto, si aggiudica l’ottava Ronde della Val Merula con 21″4 di vantaggio su Simone Miele e Nicolò Gonnella e 44″8 su Andrea Gonella e Fabio Grimaldi (Skoda Fabia). Ottantacinque equipaggi hanno tagliato il traguardo.

