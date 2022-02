Maltrattamenti e stalking, Giorgi: “Insegnare alle donne a non sopportare niente”

Savona. Nel 2021 sono 116 i procedimenti per atti persecutori (stalking), 149 per maltrattamenti, 49 per violenza sessuale. I dati sono stati presentati dal Presidente Vicario Sezione Penale del Tribunale di Savona Fiorenza Giorgi in occasione della firma del protocollo d’intesa con l’Asl2 per il recupero dei soggetti maltrattanti.

“Rispetto al 2014 i numeri sono in aumento“, ha commentato Giorgi. A causare la crescita sono due fattori: “Il Covid ha peggiorato la situazione ma non è attribuibile solo a questo. L’ascesa è costante da anni. E’ imputabile sia a una maggiore consapevolezza delle donne che a una migliore rete di tutela”.

La presa di coscienza di quello che si sta vivendo sta aumentando con gli anni: “Il grosso problema dei reati di violenza di genere sono le donne. Quante volte ho dovuto insistere e arrabbiarmi con le vittime di trattamenti in famiglia che giustificavano il maltrattante. E’ necessario insegnare alle donne a non sopportare niente“, ha commentato Giorgi.

Le denunce hanno avuto un decremento vero e proprio quando c’è stato il lockdown, poi nei mesi successivi si è registrato un picco. Nel 2014 ci sono state una ventina di richieste di misura cautelare per reati di questo genere, nel 2020 41 richieste, nel 2021 51 richieste.

Nel caso di maltrattamenti a “far scattare la molla” sono spesso i figli. La madre sia per timore che possano subire violenza che preoccupate della situazione in cui sarebbero costretti a crescere denuncia i fatti. In altri casi, sono i bambini stessi che chiamano in prima persona i soccorsi raccontando quanto avviene in casa loro.

Le vittime della violenza sessuale e dello stalking sono la maggior parte ragazze, invece, nel caso di maltrattamenti donne più mature. “Le ragazze di oggi mi preoccupano moltissimo perchè scambiano l’amore con il possesso. Bisogna avere chiaro che ognuno appartiene solo a se stesso”.