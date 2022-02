Malattie rare, Brunetto (Lega): “La giunta si impegni per iniziative e sostegno ai pazienti”

Liguria. “L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a verificare la possibilità di realizzare per i pazienti di malattie rare, in particolare per quelli affetti da Pseudo ostruzione intestinale cronica (Cipo-Poic), un percorso terapeutico e sociale senza costi e che includa la soddisfazione di tutte le necessità, incluso l’accompagnamento quando necessario”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“In caso di impossibilità al lavoro, poi, dovrà essere riconosciuta un’indennità mensile sufficiente a condurre una vita dignitosa e in caso in cui il paziente sia ancora in grado di lavorare dovranno essere riconosciuti i giorni per potersi sottoporre ad analisi e visite mediche”, prosegue Brunetto.

“Non è tutto. Con questo documento – conclude il consigliere regionale – abbiamo impegnato la giunta anche ad attivarsi in Conferenza Stato-Regioni per raggiungere un sistema omologo nelle diverse regioni italiane che permetta ai pazienti di malattie rare di usufruire di una procedura di riconoscimento semplificata con inquadramento univoco delle patologie rare e non sottoposto a rinnovi”.