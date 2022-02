Altra settimana, altro recupero (e che recupero).

La Cairese di Diego Alessi contro la Genova Calcio di Beppe Maisano, prima contro seconda. Vincendo contro il Ventimiglia, i gialloblù hanno già ottenuto la qualificazione diretta ai playoff, sapendosi subito rialzare dal K.O del Borel.

I genovesi distano ad un punto e, visto lo spessore della gara, in attesa del recupero dell’Albenga contro il Finale, conquistare tre punti sarebbe un grande lancio verso gli obiettivi societari.

Mister Maisano la presenta così, considerando le defezioni avute recentemente: “Una gara importante, è vero, ma non importantissima; la Cairese è ormai qualificata e alla Genova Calcio manca poco e, rispetto alle altre, dobbiamo recuperarne una. Saranno forse più importanti le partite a seguire, se non ci suicidiamo in queste ultime tre giornate. Non ci arriviamo bene perché negli ultimi venti giorni siamo stati colpiti pesantemente dal COVID, sia tutto lo staff tecnico sia gran parte della rosa, per cui stiamo attraversando un momento particolare e difficile”.

Il lavoro del giovane tecnico ed ex attaccante, Diego Alessi, sta dando i suoi frutti: “Alessi sta facendo bene ma a Cairo è più facile per tutti fare bene, visto che ci sono società e contorno importanti, e poi lo zoccolo duro dello spogliatoio ti aiuta sempre molto. Diego deve continuare a fare quello che faceva in campo; sono anni che allena in qualche modo, avendo avuto anche ottimi maestri nel suo percorso”.

Subito dopo la Cairese, i biancorossi saranno chiamati a un altro impegno non da poco contro il Pietra Ligure. Mario Pisano, amico di Maisano come noto, ha detto di voler provare a fargli uno “scherzetto” per riscattare i punti con l’Ospedaletti: “Incontrare il mio amico Pisano, altro tecnico giovane ma da anni sulla breccia, è sempre un piacere. Lo so che sta preparandosi al meglio per scherzetto e…anche il dolcetto. A parte gli scherzi, il Pietra ha giocato un ottimo calcio in questo campionato ed è sempre difficile affrontarli”.

Ma tornando al big match di domani, non bisogna dimenticare che il tecnico genovese vivrà la partita da ex: l’esperienza alla Cairese è stata interrotta a cause dovute a problematiche portate dalla pandemia, ma Maisano la ricorda con grande piacere: “Essere stato a Cairo ha completato il mio percorso da allenatore. Erano anni che ci si rincorreva e poi, ad un tratto, ci si è trovati. Sanno tutti quanto sia tanto legato ai ragazzi, ai due storici collaboratori tecnici Marini e Caviglia, ai mister del settore giovanile, ai tifosi e a molti dirigenti di questa dorica e prestigiosa società. Abbiamo fatto un percorso divertente con molte soddisfazioni, peccato non averlo portato al termine in quell’anno da blocco COVID e non averlo potuto proseguire”.