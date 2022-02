Gianni Morandi, con il brano Apri tutte le porte, che porta la firma anche di Jovanotti e Riccardo Onori, ha conquistato il premio Sala Stampa Lucio Dalla. Il cantante di Monghidoro ha conquistato il riconoscimento con 12 voti, battendo di misura Elisa (10) e la coppia Mahmood – Blanco (9). I voti ricevuti sono stati 52, tutti validi. A Massimo Ranieri, invece, è andato il premio della critica Mia Martini. A Fabrizio Moro il premio Sergio Bardotti per il miglior testo, a Elisa il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

“La gente voleva stare insieme a noi, cantare con noi, mostrarci il suo affetto – commentano i due vincitori -. Nessuna dedica particolare per questo brano, ma c’è un filo logico nel pezzo su episodi della mia vita”, spiega Mahmood. “È stato un lungo travaglio questo brano, ma le cose belle vanno lavorate tanto” osserva Blanco. Entrambi rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino. Ma si farà una versione di ‘brividi’ in inglese? “Noi vogliamo portare la musica italiana all’estero – affermano – ancora non lo sappiamo, vedremo…”.

“Il momento più esaltante di questo Festival è legato all’affetto e all’apprezzamento per la canzone, è stato il regalo più bello ricevere quell’accoglienza già dalla prima sera. Il momento più difficile è stato prima di iniziare tutto, per la grande emozione che non si può controllare ed è anche giusto così – dice Elisa, arrivata seconda -. Emotivamente è stato impegnativo, ma avrò un ricordo incredibile, mi sono anche divertita con Elena nella serata delle cover. È stata una settimana molto speciale, incredibile. Dopo 21 anni tornare qui e vivere questa settimana così, essere sempre in vetta non tanto alle classifiche ma proprio ai cuori e ai pensieri delle persone mi ha fatto veramente tanto piacere”,

“Devo ringraziare tutti. Tu, Amadeus, che mi hai scelto. E poi Lorenzo che ha scritto un bellissimo brano e i musicisti. È un podio veramente fantastico, ci sono tre generazioni: gli anziani, lei di mezzo e i giovani”, ha commentato Gianni Morandi a caldo.