Magic moment dell’Albisola Pallavolo: primo posto in C maschile e secondo nel torneo femminile

L’Albisola Pallavolo vola nei campionati di Serie C. Primo posto in solitaria per la squadra maschile e secondo posto con una gara in meno per il team femminile.

C maschile

La squadra di coach Elvio Ferrari comanda il campionato di C maschile. Il successo contro Grafiche Amadeo Sanremo consente ai biancazzurri di mantenere il primo posto il classifica con due punti di vantaggio sulla seconda, la genovese San’Antonio, e una partita in meno giocata. Distacco che potrebbe dunque salire a cinque lunghezze.

Nel video, il commento degli albisolesi Caviglia e Presciutti al termine del match contro i matuziani

C femminile

Decisamente positivo anche il cammino della formazione di C femminile allenata da Francesco Valle. Nell’ultimo turno, capitan Manitto e compagne si sono imposte 3 a 0 contro Controcorrentenlp. I set sono terminati 25 a 14, 25 a 11 e 25 a 14. Il successo proietta la squadra al secondo posto solitario in classifica. La capolista Finale dista quattro lunghezze, potenzialmente una visto che le albisolesi hanno giocato una partita in meno.

Insomma, il club del presidente Lo Bartolo non può che guardare al futuro con fiducia visto che entrambe le squadre di punta sono in piena lotta per salire di categoria.