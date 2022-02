Lutto a Calice, è mancata Liliana Gazzano: storica direttrice dell’ufficio postale

Calice Ligure. È mancata ieri sera nella sua abitazione a Calice Ligure, circondata dai suoi più cari affetti, Liliana Gazzano, storica impiegata e direttrice dell’ufficio postale del paese negli anni dal 1975 al 2006 e consigliere comunale per sei anni. Aveva 73 anni.

“Personalmente ricordo la gentilezza e l’affetto con i quali ogni volta ancora non molto tempo fa era solita presentarsi presso gli uffici comunali, mai tralasciando di portare un piccolo pensiero per le impiegate – afferma il sindaco Alessandro Comi -. L’attività professionale presso l’ufficio postale aveva creato un legame importante tra Liliana e la comunità calicese che ora si stringe alla famiglia in questo difficile momento”.

Il rosario sarà celebrato questa sera alle ore 20.30 mentre il funerale si terrà domani alle 15.30, entrambi a Calice Ligure.

“Da parte mia un sincero ed affettuoso abbraccio alle figlie ed al suo amato marito, col quale formava una vera e propria unità indissolubile”. Alla famiglia le condoglianze dell’amministrazione comunale e di tutto il personale comunale.