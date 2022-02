Luminosa Bogliolo, 8″10 sui 60 ostacoli a Karlsruhe

Alassio. La stagione della grande atletica leggera indoor parte da Karlsruhe, in Germania, prima tappa Gold del circuito World Athletics Indoor Tour.

Buon debutto nei 60 ostacoli per Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) che trova in batteria la propria migliore prestazione della serata correndo in 8″10, terzo posto alle spalle della giamaicana Danielle Williams (7″89) e della finlandese Reetta Hurske (7″98). È un crono che permette alla ligure, primatista italiana dei 100 ostacoli (12″75 alle Olimpiadi di Tokyo) di confermare lo standard di iscrizione per i Mondiali indoor di Belgrado, fissato a 8″16.

Meno efficace l’azione dell’azzurra in finale, terminata al settimo posto con 8″15, senza una partenza eccezionale: prima piazza per la giamaicana Williams (7″84), stesso tempo della francese Cyrena Samba-Mayela, meglio della finlandese Hurske (7.96).

“Sono contenta della batteria – afferma Bogliolo, primato personale di 7″99 agli Euroindoor dello scorso anno, terminati al sesto posto -. Ho lavorato tanto sulla partenza e in batteria sono riuscita a fare quello che volevo all’uscita dei blocchi. In finale, invece, partendo tra due fulmini come la francese Samba-Mayela e la giamaicana Tapper mi sono indurita dal primo appoggio e la gara è finita lì. È la prima uscita, mi serve sempre per ‘aggiustare il colpo’ e capire su cosa lavorare negli allenamenti successivi. Sono comunque soddisfatta in generale. Ho in agenda Lievin il 17 febbraio, decideremo se fare anche un’altra gara prima. E anche per i Mondiali indoor è ancora tutto da valutare”.