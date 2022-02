Loano piange la scomparsa di Gianni Siccardi

Loano. Lutto a Loano per la scomparsa di Giovanni (Gianni) Siccardi.

Ex consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico nel parlamentino loanese, Siccardi si era dimesso dal suo incarico a dicembre del 2019. Nel 2016 aveva preso parte alle elezioni comunali loanesi in qualità di candidato sindaco. Non aveva invece partecipato all’ultima competizione elettorale (nel 2021) durante la quale Luca Lettieri è stato eletto sindaco della città.

Paolo Gervasi, ex collega di minoranza loanese, ha voluto ricordare Siccardi con un post affidato ai social: “Voglio dedicare il mio personale pensiero ad un amico che oggi purtroppo ci ha lasciato. Nell’immaginario collettivo la parola ‘politica’ viene percepita come un qualcosa di negativo. Non sempre, fortunatamente. A volte riserva sorprese di quelle belle perché ti fa incontrare persone dalle quali non puoi che imparare, tanta è la loro trasparenza, serietà, onestà intellettuale (e non solo), esperienza e capacità di trasmettere ad altri queste qualità. Una di queste E’ Gianni Siccardi persona autentica, vera. Ne parlo al presente, perché faccio fatica a pensare che non ci sia più”.

“La politica – ha concluso Gervasi – ci ha fatto inizialmente solo incontrare. Poi ci ha diviso ma la reciproca stima ci ha nuovamente riunito ed accomunato in un’esperienza dalla quale non solo è nata una splendida amicizia ma soprattutto un’occasione di crescita impagabile. Perché non si finisce mai di imparare. La vita è una lunga teoria di esami. Per superarli occorre affidarsi a bravi “maestri” C’è un detto popolare, tramandatomi da mio padre che dice ‘vai con chi è meglio di te e pagagli le spese'”.

Gli fa eco un altro ex consigliere comunale loanese, Daniele Oliva: “Posso solo aggiungere che lascerà in tutti noi un grande vuoto. Grazie Gianni per la tua amicizia ed i tuoi grandi insegnamenti. Grazie a te sono sicuramente un uomo migliore”.