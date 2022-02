Loano, ladri in azione nella notte: vetrata sfondata e furto al bar Nelson

Loano. Colpo nella notte a Loano, dove i ladri hanno preso di mira il bar Nelson, sulla via Aurelia, nella zona a levante di Loano.

Danni ingenti all’attività per un bottino misero. I malviventi, con l’utilizzo presumibilmente di un corpo contundente, hanno letteralmente sfondato e divelto una vetrata.

Una volta dentro hanno cercato di arraffare il possibile (bottino di un centinaio di euro di fondo cassa), ma prima che potessero completare l’opera è scattato l’allarme. Si sono dati ad una fuga precipitosa, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, avvalendosi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Stando alle segnalazioni di diversi lettori, non confermate però dai carabinieri, negli ultimi giorni sarebbero avvenuti altri quattro tentativi di furto, sempre a Loano: in un bistrot nei caruggetti orbi, in una libreria del centro, in un bar-tabacchi tra via Cesarea e via Ghilini ed un tentativo di scassinamento di una giostra in piazza Mazzini.