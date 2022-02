Loano, in biblioteca cinque tablet per la consultazione dei quotidiani

Loano. Sono attivi da oggi, martedì 1 febbraio, i cinque nuovi tablet per la consultazione gratuita dei quotidiani collocati presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano.

“Grazie a questi nuovi dispositivi – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore alla cultura Enrica Rocca – gli utenti della biblioteca potranno leggere gratuitamente la versione digitale di diversi quotidiani acquistati in abbonamento dal Comune di Loano. Un servizio che si aggiunge alla tradizionale consultazione dei giornali in versione cartacea e alla recente attivazione delle due postazioni per non vedenti (che consentono, tra l’altro, di navigare in rete)”.

Ogni utente potrà utilizzare i tablet per massimo un’ora. Inoltre, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, dopo ogni utilizzo gli apparecchi saranno totalmente igienizzati e sanificati.