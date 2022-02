Loano, confermato il servizio di dialisi-vacanza di Villa Azzurra

Loano. La Regione Liguria ha deciso di confermare la convenzione relativa all’erogazione del servizio di dialisi-vacanza attivo presso il centro dialisi Riviera Ligure di Villa Azzurra a Loano.

Inaugurato nel maggio 2012, il centro dialisi di via degli Alpini gestito dalla Fondazione Frigato di Milano offre ai dializzati lombardi la possibilità di effettuare le cure per loro indispensabili anche durante le vacanze in Riviera, unendo così “l’utile al dilettevole”.

Nella missiva che il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi ha inviato al direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli e al direttore sanitario di Villa Azzura Angelo Sanguineti si legge che l’Azienda ha deciso di confermare il finanziamento alla luce della “utilità del servizio che il progetto dialisi-vacanza riveste in termini di supporto alle esigenze turistiche dei pazienti fuori regione che necessitano di svolgere la dialisi in Liguria”.

“Grazie all’intervento del consigliere regionale Brunello Brunetto – afferma il sindaco di Loano Luca Lettieri – Regione Liguria finanzierà quello che è un servizio sanitario dì fondamentale importanza per chi è sottoposto a dialisi, ma anche un’importante opportunità per i turisti dializzati, che potranno scegliere la nostra località quale meta delle loro vacanze e così unire riposo e cure specialistiche erogate in un contesto paesaggistico di grande effetto. Un tassello importante del turismo accessibile su cui l’amministrazione comunale ha sempre puntato”.