Eccellenza: il Pietra ci prova col gioco ma non conclude: la spunta la Genova Calcio

PIETRA LIGURE 0 – GENOVA CALCIO 1 (45′ Ilardo)

94′ Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro mette fine alle ostilità.

90′ Conclusione di Tona, Brina respinge corto ma Metalla non ne può approfittare perché in fuorigioco.

85′ Bella azione palla a terra del Pietra. Cross dalla destra su cui si avventa Insolito, che però non riesce a tenerla bassa. Maisano richiama Lupi in panchina e mette Vacca.

81′ Rovere ci prova dalla distanza ma la conclusione è centrale. Raggi per Morando nella Genova Calcio.

77′ Ilardo lascia il posto a Ozuna tra i padroni di casa.

75′ Rovere stringe i denti e resta in campo nonostante si sia fermato per una manciata di minuti per un dolore.

70′ Giglio entra in ritardo su Calvi e viene ammonito.

69′ Ilardo fa la sponda in area per Bruzzone. Conclusione da posizione interessante alta sulla traversa.

66′ Genta si tocca la coscia ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Giglio.

65′ Serinelli per Testore nella Genova Calcio

62′ Genta di presenta davanti a Brina e fa partire una bordata a botta sicura. Il portiere di casa si supera immolandosi per salvare il risultato.

61′ Ilardo serve Morando in area. Fallo da rigore di Balla sulla punta genovese. L’arbitro Bello non concede il penalty segnalando una posizione di offside.

49′ Azione avvolgente del Pietra Ligure. Sfera che finisce a Rovere sull’out di destra. Conclusione a incrociare pericolosa ma fuori dallo specchio.

58′ Insolito ci prova dalla distanza ma il tiro è telefonato. Brina risponde presente.

59′ Sgroppata di Orlando a tagliare il campo. D’Arcangelo lo ferma irregolarmente e si becca il giallo.

48′ Lupi si mette in proprio e fa partire una botta dal limite. Tiro diagonale fuori.

46′ Metalla riceve e fa sponda per Cavallone. Tiro centrale e debole.

46′ Si riparte. Pietra Ligure con l’imperativo di ribaltarla.

Secondo tempo

47′ Finisce il primo tempo.

45′ Fallo laterale della Genova Calcio. Spiazzata di Morando per Ilardo che in tuffo calcia alle spalle di Berruti.

38′ Pili ferma Ilardo irregolarmente. Ammonito.

36′ Errore in uscita della Genova Calcio. Ne approfitta Insolito. La conclusione viene ribattutola dalla difesa.

33′ Ammonito Cappannelli per fallo tattico.

32′ Pietra pericoloso. Insolito riceve sull’out e crossa sul secondo palo. La palla finisce poi in rete. L’autogoal di Calvi viene annullato per un fallo in attacco di Metalla sullo stesso difensore genovese.

29′ Puddu pesca deliziosamente D’Arcangelo, in proiezione offensiva sulla fascia. Brina è tempestivo nell’uscita e blocca in presa bassa.

27′ Pietra ancora pericoloso su coner. La zuccata di Tona si spegne a lato.

25′ Morando va giù in area. La Genova Calcio reclama un rigore. Sul ribaltamento box to box Metalla porta palla e fa partire il tiro mirando l’incrocio. Conclusione che si spegne a lato.

24′ Difesa del Pietra poco attenta su fallo laterale. Ilardo riceve in area e riesce a concludere. Palla di poco fuori alla sinistra di Berruti.

20′ Corner dalla destra per il Pietra. Balla solo in area ci prova di piatto ma la conclusione è abbondantemente alta sulla traversa.

19′ Genova Calcio vicina al goal con Morando che, servito da Lupi, colpisce da dentro l’area piccola. Berruti provvidenziale nell’impedire alla palla di varcare la linea. Tiepide proteste dei padroni di casa, secondo cui la sfera sarebbe entrata.

17′ Orlando prende il posto di Riggio, out per infortunio, nella Genova Calcio.

9′ Cappannelli calcia una punizione optando per un filtrante. Provvidenziale la chiusura in angolo di Metalla. Poco dopo, ancora pericolosa la Genova Calcio in area. Berruti è attento e respinge il tentativo avversario.

7′ Intervento falloso di Capotos su Metalla punito con il cartellino giallo.

5′ Il Pietra Ligure tiene tra i piedi i pallino del gioco. Insolito si accentra partendo da sinistra e prova la conclusione dalla distanza. Tiro centrale facile preda di Brina.

3′ Rovere protagonista in negativo e in positivo. Prima perde un pallone sanguinoso al limite della sua area. Poi, sulla ripartenza, combina bene con Insolito e si incunea pericolosamente in area. Entrambe le situazioni si concludono con un nulla di fatto.

1′ Si parte. Pietra Ligure con tifosi al seguito per un match che cruciale è dir poco. Completo rosso per i padroni di casa. Bande verticali biancazzurre per gli ospiti.

Primo tempo

Pietra Ligure: 12 Berruti, 3 Pili, 5 Balla, 6 Tona, 7 Insolito, 8 Puddu, 10 Rovere, 14 Genta, 15 Cavallone, 16 D’Arcangelo, 17 Metalla. A disposizione: 1 Pastorino, 2 Corciulo, 4 Praino, 9 Battuello, 11 De Miranda, 13 Varaldo, 19 Vignaroli, 20 Giglio. Allenatore: Pisano.

Genova Calcio: 1 Brina, 2 Calvi, 3 Boero, 4 Capotos, 5 Riggio, 6 Bruzzone, 7 Testore, 8 Cappannelli, 9 Morando, 10 Ilardo, 11 Lupi. A disposizione: 12 Centenari, 13 Mura, 14 Serinelli, 15 Ozuna, 16 Orlando, 17 Parodi, 18 Vacca, 19 Raggi. Allenatore: Maisano.

Terna arbitrale: Bello di La Spezia, coadiuvata da Troina e Benou di Genova.

Genova. Il Pietra Ligure si gioca il proprio futuro in due partite: la testa sul campo, oggi a Genova e prossima settimana in casa contro il Finale, e le orecchie ai risultati di Ventimiglia e Taggia. La Genova Calcio, beneficiando del ritiro dell’Alassio FC, potrà disputare questa gara pensando già alla zona play off.