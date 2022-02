L’incontro a Villapiana si accende sul decoro, i residenti a Russo: “Più controlli e sanzioni”

Savona. “Più controlli da parte degli agenti della polizia locale in borghese e sanzioni per chi non rispetta le regole”. Sono tra le richieste espresse durante l’incontro tra i residenti di Villapiana e la giunta savonese giovedì sera alla Sms Generale.

Al centro dell’incontro la volontà di integrarsi con gli stranieri, il decoro della zona e la necessità di puntare sulle associazioni culturali. Focus anche sulla pulizia delle strade: “I marciapiedi sono pieni di deiezioni di cane. Chiediamo che i proprietari paghino una tassa e che l’amministrazione intervenga per migliorare la pulizia“.

“E’ un grandissimo problema che va risolto, ci sono circa 8 mila cani censiti”, sottolinea l’assessore alla città vivibile Barbara Pasquali. I residenti chiedono l’intervento della polizia locale: “Certamente maggiori controlli da parte della municipale con sanzioni per chi sporca potrebbero essere un deterrente – commenta Pasquali – ma questa azione va unita a una maggior efficienza della municipalizzata e più senso civico da parte dei proprietari dei cani“.

Anche per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini l’assessore si impegnerà per chiedere una maggiore presenza degli agenti nel quartiere tenuto conto comunque della scarsità di organico.

Sulla pulizia i residenti, come è stato fatto anche durante il confronto a Zinola, hanno sollevato il problema dei cassonetti stracolmi. Un assist per il sindaco Marco Russo che ha colto l’occasione per lanciare un appello rivolto ai cittadini: “Non si abbandonano i rifiuti all’esterno dei bidoni, chi lo fa offende i cittadini. Bisogna rimarcare il dovere del cittadino di rispettare gli altri“.

La svolta, per Russo, arriverà con la newco che, presumibilmente, dovrebbe subentrare ad Ata entro l’estate: “Con la nuova società possiamo pretendere che la città sia pulita“.

Nel frattempo “come primo passo contro il degrado” è stato presentato ieri in Sala Rossa il progetto “Custodi del Bello” che ha l’obiettivo di curare e fare manutenzione dei beni pubblici coinvolgendo i soggetti fragili per il reinserimento nel mondo del lavoro. Tra i loro compiti ci sarà anche, in prospettiva, la guardiania dei bagni pubblici chiesti a gran voce anche durante l’incontro di giovedì.