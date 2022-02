Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta: stanziati fino a 80.000€ per le associazioni sportive

Sport e natura.

Due parole che unite insieme, ma soprattutto vissute insieme, creano il mix perfetto per il proprio benessere.

Nei territori naturalistici presenti in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, la bellezza delle Alpi e del mare, d’altro canto, diventano la cornice ideale per vivere a pieno questo mix.

Con l’obiettivo di aumentare le opportunità per i cittadini e i turisti di praticare attività sportiva nel bel mezzo della natura, le associazioni sportive e gli enti no profit hanno l’opportunità di ottenere un contributo a fondo perduto che coprirà fino al 75% delle spese, con un massimo di 80.000€, per aumentare le iniziative e i programmi che legano l’attività fisica o sportiva alla natura, sostenendo lo sport come mezzo per vivere a pieno le aree naturali del territorio.

Il fondo coprirà le spese relative alla realizzazione delle diverse iniziative: l’acquisto di attrezzature e materiali, i costi di sistemazione e adeguamento delle aree naturali, degli impianti e delle strutture di accompagnamento.

Il termine della presentazione delle domande per i vari progetti è il 30 marzo 2022: inizia un nuovo percorso per il tuo lavoro… in mezzo alla natura!

