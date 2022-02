Liguria penultima per le terze dosi in Italia, intanto: “Non si esclude la somministrazione delle quarte”

Liguria. Copertura vaccinale con dose booster: la Liguria non spicca nella classifica italiana. Nella nostra regione il 75,2% risulta pienamente immunizzato (peggio solo la Sicilia, 72,9%) contro una media nazionale del 79,6%. Il primato spetta alla Valle d’Aosta con l’85,8%. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale sulla pandemia elaborato dalla fondazione indipendente Gimbe.

Sul fronte dei contagi la Liguria, come tutte le regioni eccetto la Sicilia, registra una diminuzione del 24,6% dei nuovi casi. L’incidenza settimanale è scesa sotto i 2mila nuovi casi in tutte le province e oscilla dai 1.945 di Imperia ai 1.547 della Spezia. Stabile la situazione degli ospedali: i pazienti positivi occupano il 39,9% dei posti letto in area medica e il 14,5% delle terapie intensive, percentuali che confermano la collocazione in zona gialla.

E mentre ancora molte persone non hanno ricevuto la terza dose, si inizia a parlare seriamente della quarta. Per ora l’Ema ha suggerito di prenderla in considerazione solo per gli immunocompromessi. “Considerato che molti soggetti appartenenti a questa categoria – sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe – hanno ricevuto la terza dose oltre 4 mesi fa, si auspica una decisione tempestiva in merito da parte dell’Aifa e del ministero della Salute”.

Ma il dibattito è ancora aperto. “Dobbiamo affrontare la problematica della quarta dose in maniera laica, non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione”, ha detto oggi il coordinatore del Cts Franco Locatelli intervistato da SkyTg24.

Da parte della fondazione Gimbe arrivano perplessità sulla scelta del Governo di rendere illimitato il green pass per chi ha ricevuto la terza dose (o è guarito dopo la seconda). “A oggi non ci sono evidenze scientifiche per supportare la somministrazione di una quarta dose nella popolazione generale, che andrebbe a definire la nuova scadenza del certificato verde, ma non si può nemmeno escludere che possa essere necessaria in futuro – spiega Cartabellotta -. Ecco perché l’utilità del green pass va oggi rivalutata secondo una prospettiva differente. Ma, in quanto strumento che limita le libertà personali, la certificazione verde non può avere durata illimitata. Ovvero, qualunque decisione politica dovrà essere rivalutata nel tempo in base all’emergere di nuove evidenze, ma bisogna comunque fissare una precisa scadenza“.

A proposito di bambini, la Liguria resta ampiamente sotto la media nazionale per quanto riguarda le vaccinazioni in età pediatrica (5-11 anni): il 24% ha ricevuto almeno una dose (32,7% la media nazionale), il 10,2% ha completato il ciclo (14,5% in Italia).

Locatelli ha ricordato che “siamo ormai a un milione e 200mila bambini nella fascia 5-11 anni vaccinati nel nostro paese e non sono stati segnalati casi che possono destare la minima preoccupazione. Abbiamo coperto questo 33% di bambini – ha proseguito il coordinatore del Cts – e abbiamo avuto la triste dimostrazione nell’ultima settimana che ci possono essere dei casi fatali anche in queste fasce di età, quindi il messaggio forte è continuare la politica delle vaccinazioni“. Per avere disponibile il vaccino nella fascia 0-5 anni “potrebbe essere ragionevole l’orizzonte della primavera”, ha concluso il coordinatore del Cts.