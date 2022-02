Liguria Film Commission: “Il savonese si conferma location speciale, grande produzione in arrivo”

Liguria. “Il territorio ligure e savonese sempre più protagonista di produzioni audiovisive di eccellenza e di spessore internazionale, con grandi nomi…”. Lo ha annunciato la presidente della Genova Liguria Film Commissione Cristina Bolla durante la speciale anteprima del film “Io sono Vera” al cinema-teatro Moretti di Pietra Ligure.

Il riferimento è ai primi sopralluoghi previsti a breve di Cinemaundici, la casa produttrice fondata dal grande Ermanno Olmi, con un film da 5 mln di euro pronto ad essere girato anche nella provincia di Savona.

“Un’altra bella sorpresa per la Film Commission e la sua attività, così come per il nostro territorio, considerato location speciale per spot, cinema, serie Tv e produzioni di vario genere, con milioni di spettatori che potranno ammirare le bellezze uniche di questa provincia e della stessa Liguria” sottolinea Bolla.

Dunque, dopo un 2021 sensazionale il nuovo anno si apre all’insegna della continuità, con nuove sfide per la Film Commission.

I dati 2021 – Le perfomance di GLFC sono più che raddoppiate rispetto al 2020, che già era stato un anno record nonostante il covid e il lockdown. 311 produzioni assistite per un totale di 1166 giornate di produzione; 4689 la somma dei collocamenti, per un totale di 18.246 giornate di lavoro e 12.535 notti d’albergo; ricadute economiche dirette quantificabili in oltre 7,5 milioni di euro, mentre il valore complessivo delle produzioni supera i 21 milioni di euro.

Il successo di Blanca – L’anno appena trascorso si è concluso con due risultati rilevanti, che rappresentano uno spartiacque e indicativi di una strategia efficace. Il primo, più evidente, il successo di Blanca, la serie targata RAI Fiction / Lux Vide; la più vista secondo dati di audience d’autunno, con una media di 5,5 milioni di spettatori e il 25,5% di share. La serie diretta da Jan Michelini si è dimostrata una vetrina straordinaria per Genova e la Liguria, ma anche un’importante prova operativa per GLFC, che ha assistito passo a passo la produzione, dalla scelta delle location a tutti gli aspetti tecnici delle riprese. Un lavoro di supporto durato 18 mesi e gestito quotidianamente. 28 giorni di sopralluoghi i 3 province, 60 location in 6 Comuni diversi, 5 settimane di riprese organizzate tramite il coordinamento delle oltre 20 istituzioni coinvolti. Tutto questo ha generato 2000 giornate di lavoro sul territorio, 1500 notti d’albergo e il coinvolgimento di molti liguri, fra maestranze e fornitori di servizi.

Insomma, per GLFC, Blanca è un obiettivo raggiunto, con Genova e la Liguria sugli schermi di quasi 6 milioni di italiani in prima serata; ma è solo una delle 6 serie su cui Genova Liguria Film Commission ha lavorato nel 2021. La stagione di “Liguria Terra da Fiction” è appena iniziata. “Le altre usciranno il prossimo anno. Ricordiamole: “Sopravvissuti”, coproduzione Rodeo Drive con Rai/ZDF/France Télévision; la seconda stagione di “Petra” di Cattleya per SKY; l’ormai nota “Hotel Portofino”, serie inglese di Eagle Eye Drama in uscita negli states su PBS, il canale di Downtown Abbey; e poi i segmenti liguri di “The Serpent Queen”, serie americana di Lionsgate, e della nuova produzione SKY Studio “Blocco 181”.

Con un anno di primati è tempo di tirare le somme. “Le performance di GLFC nel 2021 sono più che raddoppiate rispetto al 2020, che già era stato un anno record nonostante il Covid e il lockdown. Finora, nel 2021, abbiamo assistito 302 progetti cine-audiovisivi in 78 Comuni liguri, per un totale di 1125 giornate di produzione. Grazie a questo, il territorio ha totalizzato 18.058 giornate di lavoro e 12.464 notti d’albergo, con una ricaduta diretta in termini economici di 7,5 milioni di euro; mentre il valore complessivo delle produzioni di attesta su 21 milioni di euro” aggiunge ancora la presidente di GLFC.

A.P. Giannini all’Expo di Dubai – Il secondo risultato, non meno importante: la presenza di GLFC al Expo 2021 di Dubai, con il promo del documentario su Amadeo Peter Giannini ad aprire il segmento sul cinema dell’Italian Creativity Day (11 dicembre), organizzato da MiC e Cinecittà. I lavori sul film, promosso dal Centro Studi A.P. Giannini (spin-off di GLFC), iniziano a gennaio prevedendo riprese in Italia e negli Stati Uniti, Paese in cui Giannini contribuì allo sviluppo del cinema hollywoodiano e dell’industria creativa.

Il 2021 ha visto anche le prime attività di GLFC nell’ambito della formazione, avendo fatto la procedura per accreditarsi come vero e proprio ente formativo, dopo aver sancito partnership e collaborazioni.

Uno scorcio sul 2022 – sono già 4 i film con riprese programmate fra febbraio e marzo, ma in totale sono oltre 20 i progetti in preparazione per la prima metà dell’anno, considerando soltanto lungometraggi, documentari e serie Tv. “Tuttavia, le produzioni non si fermano neppure a gennaio (una decina i progetti in cantiere, per lo più brevi), questo a dimostrazione che, grazie al meteo favorevole, la Liguria è una regione in cui si può girare tutto l’anno” conclude la presidente Cristina Bolla.

Annunciate per la primavera le riprese di 2 film internazionali, che dovrebbero quantificare – da soli – oltre 10 settimane di riprese.