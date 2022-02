Libri colorati: il viola

Continuiamo la carrellata di colori che non rappresentano un genere ma che possono ispirare, o rappresentare, un sentimento presente nei libri da me scelti.

“L’IMPREVEDILE VIAGGIO DI HAROLD FRY”

Un libro indimenticabile, dolce e sincero, con un retrogusto amaro che, come in una buona birra, si fa sentire solo alla fine. Scritto benissimo è un libro che sa commuovere e dare speranza allo stesso tempo. L’avventura del protagonista è inframmezzata da capitoli in cui è la moglie di Harold ad essere il centro dell’attenzione, dando sia una visione unitaria della storia che rappresentando due visioni del mondo: una più reale e l’altra più onirica.

“Non vedeva più la distanza in termini di chilometri. Adesso la misurava con i ricordi.”

Quando Harold Fry- pacifico pensionato inglese- viene a sapere che la sua vecchia amica Maud sta morendo, decide di spedirle una lettera ma, uscito per imbucarla, supera la cassetta postale e continua a camminare, senza fermarsi più. Nella sua mente si è incisa una convinzione: finché continuerà a camminare, finché non raggiungerà Moud, lei non potrà morire. Inizia così un viaggio, alla Forrest Gump, dal sud al nord dell’Inghilterra ma anche dentro se stesso, riflettendo sulla sua vita, sul suo matrimonio e su tutto quello che gli succede.

Rachel Joyce, classe del’62, è scrittrice, sceneggiatrice e attrice inglese. Vincitrice di molti premi ogni suo romanzo è un piccolo capolavoro: che si tratti del suo titolo d’esordio “L’imprevedibile viaggio di Harold Fry”, il seguito “La canzone d’amore di Queenie Hennessy”, “Il bizzarro incidente del tempo rubato” – editi da Sperling & Kupfer-, “Il negozio di musica” e scommetto anche sul nuovo “Lo scarabeo della signorina Benson”, editi da Giunti.

Un libro per i bambini

Visto che il colore di oggi non ha molte accezioni positive, cerchiamo di dare una sfumatura più divertente ad una piaga che colpisce tutti: la sfortuna!

Per i più piccini

“BUONANOTTE”

Un albo divertentissimo che farà ridere sia i bambini che i genitori. La sfortuna, in questo libro, è di avere una vicina iperattiva e insensibile al sonno del povero Orso. Colorato e divertente, edito dal Castoro editore, è da leggere e rileggere dai 3 anni in poi.

“HO DETTO BUONANOTTE!”

TRAMA

Orso è stanco morto e non vede l’ora di andare a dormire, la sua vicina Anatra invece non è mai stata tanto sveglia- e tanto annoiata- e non vede l’ora di giocare con il suo amico. Orso riuscirà a farla desistere e andare, finalmente, a dormire?

Jory John è autore americano di bellissimi albi per ragazzi, tutti assolutamente divertenti! Benji Davies è regista, autore e illustratore di enorme successo e talento.

Per i più grandi

“COLPITO E AFFONDATO!”

Il protagonista è una Schiappa, un ragazzo un po’ sfortunato che frequenta le scuole medie, e si trova a raccontare nel suo diario- intervallato da strisce a fumetti- tutte le disavventure che gli capitano. Divertente e dalla lettura agile e veloce, resa ancora più scorrevole dalle vignette, da leggere dai 9 anni in poi.

“Mamma dice che siamo rimasti rinchiusi per troppo tempo e ci serve una vacanza. Ma quello che ci serve davvero è una vacanza gli UNI dagli ALTRI.”

TRAMA

Greg e la sua famiglia decidono di partire per una vacanza in camper attraverso il paese. Cosa potrebbe mai andare storto? Tutto! La famiglia Heffley si trova bloccata in campeggio non proprio paradisiaco, e quel nubifragio che si sta per abbattere non sembra migliorare le cose…

Jeff Kinney, americano classe del’71, è scrittore e fumettista. Dalle singole strisce pubblicate on-line si è sviluppata una serie di libri, in Italia editi dal Castoro, da cui sono stati tratti ben tre film.

PICCOLE SCHEGGE

Il viola non è un colore molto felice, simboleggia il lutto e la sfortuna- non azzardatevi mai a presentarvi a teatro con quel colore addosso! -. Certamente un colore è solo un colore, siamo noi a dargli un significato particolare; personalmente amo molto il viola e non mi ha mai portato sfortuna.

“L’occhio di vetro” è la rubrica di letteratura di IVG e Genova24, a cura di Ilaria Giorcelli. Ogni settimana un piccolo “sguardo” sul mondo dei libri, con alcuni volumi consigliati per piccoli e grandi. Clicca qui per leggere tutti gli articoli