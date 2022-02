Lega, nuova sezione ad Albissola: Valentina Mazzieri è la responsabile

Albissola Marina. Nasce una nuova sede della Lega ad Albissola Maria. Valentina Mazzieri è la nuova responsabile della sezione.

Ad annunciarlo il commissario provinciale Paolo Ripamonti. “Il ringraziamento principale va a Dario Ghezzi. Ora si avvicinano le elezioni ad Albisola e vogliamo giocare questa partita in prima persona. Noi tiriamo dritto per la nuova strada e lo facciamo dappertutto, vogliamo farlo anche per Albisola”.

“Questa nomina ricalca quello che è l’intenzione di espandere il movimento a 360 gradi, si parte da Albisola Marina”, ha detto Dario Ghezzi. Seguiranno poi Vado Ligure, Quiliano e Noli, i Comuni che sono interessanti nel breve periodo dal voto amministrativo. “Vogliamo creare una classe dirigente che dia risposte ai cittadini”, ha aggiunto Ghezzi.

“Su Savona abbiamo cominciato un percorso di costruzione”, conclude Ghezzi.

“Io sono albissolese da generazioni, sono ormai residente a Savona ma per me tutt’ora Albissola è casa – dice Mazzieri -. Mi occupo da anni di problematiche scolastiche, ringrazio Dario e la Lega. Terrò molto presente questi temi su Albissola e sarà mio compito monitorare queste problematiche ascoltando le voci dei cittadini”.