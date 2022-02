“Le reti d’impresa driver per l’economia sostenibile”, webinar di Assinrete e Confartigianato

Liguria. Il 22 febbraio alle 14.30 in diretta streaming su www.newsignal.it/conference si terrà l’evento “Le reti d’impresa driver per l’economia sostenibile” organizzato da Assinrete in collaborazione con Confartigianato Liguria.

La sostenibilità è un driver portante ormai della nostra economia ma ancora ne dobbiamo parlare molto perché diventi pratica assodata di tutte le azioni quotidiane. Le Reti di Imprese si inseriscono in questo quadro come vere portatrici di innovazione e sostenibilità e reale opportunità in particolare per lo sviluppo delle piccole e micro imprese in tutti i campi.

Assinrete e Confartigianato illustreranno gli asset principali coadiuvati dagli interventi di esperti del settore e da testimonianze dirette di alcune reti di imprese già attive sul tema.

Alle 16 seguirà una Tavola Rotonda di approfondimento con la partecipazione di Andrea Benveduti, assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Paolo Fiorentino, presidente di Assinrete, Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria e la moderazione di Gian Carlo Berto, manager di rete e rappresentante regionale di Assinrete.

“Come Assinrete Liguria – spiega Massimo Tosetti, vice presidente di Assinrete, responsabile dello sviluppo territoriale e project manager di Reti d’impresa – fortemente abbiamo voluto questo evento per promuovere un nuovo modello di sviluppo basato su un più efficace e funzionale utilizzo delle risorse, partendo da un cambiamento culturale e organizzativo che modifichi gli attuali modelli di sviluppo sostenibile. Le reti d’impresa che operano nel campo dell’efficienza energetica e dell’eco-sostenibilità del territorio possono senza dubbio generare oltre ad uno sviluppo locale, uno sviluppo sostenibile, innovativo e inclusivo generando benefici in termini di riduzione delle risorse energetiche, di capacità innovativa e di impatto occupazionale”.

“Il tema della sostenibilità ambientale – spiega Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – rivestirà nei prossimi anni un’importanza fondamentale per le imprese. Anche grazie agli importanti incentivi che saranno messi a disposizione dalle programmazioni europee, avremo l’opportunità di trasformare un costo in risorsa economica per l’impresa. Questo richiede però una conversione dei processi aziendali che spesso la singola micro-impresa non riesce ad applicare. Per questo riteniamo fondamentale agevolare le nostre piccole imprese verso forme di aggregazione e di rete, grazie anche al prezioso supporto dei professionisti di Assinrete.

“La competitività delle imprese rappresenta, in un mondo ad elevata concorrenza, un fattore determinante di successo, sottolinea Andrea Benveduti Assessore regionale allo Sviluppo economico. L’obiettivo dell’amministrazione regionale è quello di offrire, in tempi eccezionali che hanno aggravato la complessità generale, opportunità di miglior posizionamento sui mercati, con politiche di rafforzamento mirate ad accrescerne le capacità. Per massimizzare l’efficacia di ogni risorsa a cui potremo accedere, è fondamentale rendere sempre più amichevole l’ecosistema in cui si trovano a operare le aziende. Uno strumento di aggregazione, come quello delle reti d’impresa, ben si inserisce in questa logica, conferendo ad ogni attività un valore aggiunto complessivo, che non alteri l’identità e l’autonomia dei singoli”.

PROGRAMMA

H 14.30 / 16.30 “Le reti d’impresa driver per l’economia sostenibile”

Massimo Tosetti – Vice – Presidente di Assinrete, Responsabile Sviluppo Territoriale e Project Manager reti d’impresa – Introduzione dei lavori

Roberto Antonio Di Marco – Consulente di organizzazione ed esperto di innovazioni tecnologiche e di sostenibilità ambientale: “Introduzione al libro “Reti di Impresa driver per l’Economia Circolare”

Oliviero Casale – General Manager di Uniprofessioni e Vice Presidente CtS ASSINRETE : “Innovazione e sostenibilità: strumenti pratici”

Andrea Scalia – Responsabile Innovazione, Reti e Progetti di Coesione di Confartigianato nazionale: “Fare rete: un’opportunità per il futuro delle microimprese”

Jonny Lo Piscopo – Presidente Rete d’impresa “Motorsgrouping”

“La rete d’impresa Motorsgrouping: Dalla catena di montaggio alla microfactory”

Andrew Kiving – Esperto Gestione Energia:

“Reti d’impresa verticali e orizzontali, due modelli di gestione energetica”

Giulia Talamazzi – Avvocato esperto in diritto commerciale e reti di imprese:

“Bilancio di sostenibilità: pillole relative alla normativa europea e nazionale”

H 16.00 / 16.30 – Tavola Rotonda

Modera: Gian Carlo Berto – Manager di Rete – Rappresentante Regionale Assinrete

Paolo Fiorentino – Presidente di ASSINRETE

Luca Costi- Segretario Regionale Confartigianato Liguria

Andrea Benveduti – Assessore Sviluppo Economico Regione Liguria