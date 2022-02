Le mascherine Ffp2, una scelta sicura e conveniente negli shop online

Dall’elevato potere filtrante le mascherine Ffp2 garantiscono la massima protezione a chi le indossa e a chi gli sta accanto. Nonostante l’utilizzo monouso le Ffp2 hanno un’elevata efficienza e, se regolarmente certificate, godono delle attestazioni standardizzate ai sensi della norma EN 149:2001+A1:2009.

La sigla che identifica queste mascherine ad alta protezione ovvero Ffp letteralmente sta per “filtering face piece particles” ovvero “facciale filtrante delle particelle”.

Mascherine Ffp2 online le migliori proposte

Le mascherine Ffp2 online sono una garanzia di qualità e convenienza. Un acquisto sicuro come quello online ci permette di fruire di articoli estremamente resistenti, e al contempo confortevoli, da utilizzarsi in ogni momento della giornata e in occasione di attività diverse.

Le mascherine Ffp2 vantano una consistenza multistrato, dall’alto potere filtrante in grado di bloccare il 95% delle polveri che gravitano nell’aria, degli aerosol, delle goccioline di saliva e degli agenti patogeni presenti nell’ambiente. Questo dispositivo di sicurezza, monouso e non riutilizzabile, non è soltanto sicuro ma anche estremamente confortevole, e si veste facilmente grazie alla presenza dei cinturini elastici, che consentono di bloccarlo agevolmente dietro le orecchie.

Grazie alle offerte on line è possibile mettere nel carrello virtuale dispositivi imbustati singolarmente, o kit con più pezzi, in vendita a prezzi vantaggiosi.

Non è complicato, ma è importante per riconoscere la qualità delle mascherine, saper leggere la marchiatura presente su ciascun articolo. In pratica su ogni mascherina è corretto trovare cinque elementi distintivi, fra i quali il più rilevante è sicuramente il codice identificativo dell’organismo indipendente che, per legge, può rilasciare la certificazione necessaria per poter mettere in commercio i dispositivi.

Com’è fatta una mascherina FFP2

I dispositivi di sicurezza contraddistinti dalla sigla Ffp2 vengono realizzati collocando l’uno sull’altro tre strati di tessuto non tessuto. Ogni strato può contare su una diversa densità a partire da quello più esterno, decisamente più spesso, sistemato per tenere lontane le particelle più consistenti.

Lo strato intermedio ha un elevato potere filtrante, mentre quello più interno funge da barriera, collocato ad arte fra il filtro e le secrezioni prodotte dal respiro.

Le Ffp2 possono essere indossate non più di otto ore consecutive, oltre le quali cala la resistenza respiratoria di cui sono dotate, ed è necessario sostituirle.

Mascherine Ffp2 e normativa

Come vuole la normativa, emanata dal Ministero della Salute sull’uso dei dispositivi individuali di sicurezza, l’obbligo d’indossare la mascherina Ffp2 è un vincolo se ci si ritrova in luoghi chiusi.

Queste mascherine sono obbligatorie in cinema, teatri, stadi, sui mezzi di trasporto, in occasione della partecipazione a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive, che si svolgono al chiuso o all’aperto.

A seconda dell’efficacia filtrante le mascherine Ffp si distinguono in 2 e 3 e, oltre a non consentire la trasmissione di microrganismi quali batteri e virus, alle persone che ci stanno accanto e all’ambiente circostante, sono in grado di proteggere chi le porta dal rischio di essere infettati dalle persone e dall’ambiente con il quale si entra in contatto.