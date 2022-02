Le grotte di Borgio Verezzi sempre più green: illuminate da fonti di energia rinnovabili

Borgio Verezzi. Anche per il 2021, e per i successivi 5 anni, grazie ad un accordo con la società Cooperativa Power Energia, le grotte di Borgio Verezzi manterranno un profilo sempre più green ed attento all’ambiente.

La fornitura di energia elettrica, necessaria all’illuminazione interna e alle necessità dell’ufficio biglietteria, infatti proviene esclusivamente da fonti di energia rinnovabili, con garanzia di origine.

“Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della green economy – spiegano dalla direzione della Cooperativa Arcadia, gestore del sito – perché valorizzare un ambiente naturale utilizzando al meglio le possibilità moderne di abbattimento dell’inquinamento costituisce il giusto connubio tra le due realtà e il percorso che intendiamo continuare ad intraprendere”

Proprio in quest’ottica nel periodo estivo è stato anche inaugurato il nuovo impianto di illuminazione interna a LED, un investimento di risorse importante, ma con gli obiettivi fondamentali di abbattere il consumo dell’energia elettrica, eliminare il riscaldamento, nocivo per il fragile equilibrio interno degli ambienti, procurato dalle lampade alogene e, non ultimo, permettere un’illuminazione luminosa e di colore neutro in grado di esaltare i colori delle sale senza alterazioni, in tutta la loro naturale bellezza, dimostrando ulteriormente di meritare l’appellativo delle grotte naturali più colorate d’Italia.

Si stima che nel 2021 il risparmio di emissioni in atmosfera di anidride carbonica sia stato di ben 2.278 kg.