Lavori sulla Sp29: in località Montemoro transito a senso unico alternato, circolazione sospesa per mezzi pesanti

Savona/Altare. Sulla strada provinciale 29 “del Colle di Cadibona” nel Comune di Savona, in località Montemoro, alla progressiva 146+800, è prevista la sospensione temporanea della circolazione ai veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate e per tutte le altre categorie di veicoli (esclusi i veicoli di soccorso e i mezzi pubblici di linea) è istituito il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per lavori di sagomatura e rifacimento pavimentazione stradale.

In questo tratto, interessato negli ultimi anni da diversi incidenti stradali che hanno coinvolto mezzi pesanti, la Provincia di Savona ha già effettuato una prima parte di lavori di manutenzione con il ripristino di barriere danneggiate, posa di segnaletica con pannelli luminosi e taglio alberature a valle, per un incremento della visibilità stradale.

“I prossimi lavori in programma per il rifacimento della pavimentazione stradale – spiegano dalla Provincia – porteranno il completamento di tutte le opere garantendo un miglioramento della sicurezza stradale a tutela dei residenti e degli utenti della strada”.

L’Amministrazione sta affidando a professionisti esterni la verifica della possibilità di un progetto di variante per la realizzazione di un nuovo tracciato che porterebbe a dismettere tale tratto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Provincia di Savona.