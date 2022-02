Carcare. “Quello di via Abba è un progetto scellerato”, lo continua a ripetere il gruppo di minoranza “Impegno per Carcare” che, nonostante l’avvio ai lavori, porta avanti la sua battaglia per “informare l’opinione pubblica di cosa sta succedendo, è ora di dire basta”, affermano.

Secondo i consiglieri Daniela Lagasio, Alessio Morrone e Rodolfo Mirri che si fa portavoce del gruppo, i fondi ricevuti da Regione e Ministero dell’Interno per realizzare l’intervento di messa in sicurezza del Bormida sono sprecati. “È assurdo buttare letteralmente nel fiume 4 milioni di euro, anche perché con il progetto del Comune non si risolvono i veri problemi”.

Per dimostrare la sua tesi, l’opposizione riporta un video del 2018 “quando l’amministrazione sostiene ci sia stata l’esondazione in via Abba, cosa invece mai avvenuta”. “Abbiamo chiesto più volte le prove, ma non sono mai riusciti a portarci né un video né delle fotografie – sottolineano – Se non una foto che riguardava il piazzale della vetreria, parzialmente allagato con appena 4 cm di acqua a causa del rio Nanta, non di certo del Bormida. Dalle nostre immagini, invece, è evidente che il problema riguardi le due passerelle che non sono a norma e fanno da tappo al fiume”.

“Mi meraviglio – aggiunge Mirri – come possano iniziare i lavori quando c’è un ricorso presso il magistrato della acque pubbliche a Roma ed ancora non è arrivata la sentenza. Inoltre c’è un esposto dal gruppo consigliare di opposizione, inviato alla Procura di Savona il 27 agosto, e ancora non abbiamo saputo nulla. Abbiamo massima fiducia nelle istituzioni. Siamo sicuri che interverranno perché questo progetto è partito su dichiarazioni di un fatto che a Carcare non è mai avvenuto”.

Lavori in via Abba a Carcare: si parte

“Chi fa ammirazione deve farlo come un buon padre di famiglia – prosegue il consigliere -, non possono buttare così dei quattrini nel fiume. Sarebbe bastato realizzare una scogliera, come previsto dal nostro progetto che abbiamo presentato insieme alla famiglia Irgher e al comitato creatosi per opporsi a questi lavori”.

Mirri poi ricorda le 600 firme raccolte “tutte di carcaresi e legalmente certificate dai consiglieri comunali” che ora sono agli atti del magistrato delle acque pubbliche e che “dimostrano come 600 cittadini non vogliono sia realizzata quest’opera”. “Questo vuol dire che l’amministrazione non si preoccupa di quello che la gente dice e delle problematiche che possono verificarsi”, evidenzia.

“Grazie al nostro intervento – conclude Mirri – il progetto è stato cambiato 4 volte. Ma se questo è avvenuto, significa che qualcosa che non va c’è. Tra l’altro è oltre un mese che chiediamo un appuntamento con gli uffici tecnici, ma non riceviamo risposta. Pur essendo un nostro diritto, nessuno ci fa vedere gli elaborati e avere tutte le informazioni. È giusto che i cittadini di Carcare sappiamo”.