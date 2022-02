Lavori e rientro domenicale: quasi 5 km di coda sull’Aurelia tra Noli e Bergeggi, 8 km sulla A10 tra Spotorno e Savona

Spotorno. Una domenica di sole, preludio della primavera non più così distante. Le giornate iniziano ad allungarsi e così diversi turisti hanno pensato di approfittarne per una giornata in riviera. E puntualmente, inevitabili, alla sera al rientro iniziano gli incolonnamenti.

Il tratto più critico è quello tra Spotorno e Savona sull’autostrada A10: qui, a causa del traffico intenso, si raggiungono gli 8 km di coda.

Disagi anche sull’Aurelia, dove alcuni lavori di manutenzione del fondo stradale a Bergeggi obbligano le vetture a procedere a passo d’uomo. Da mercoledì quando è stato avviato un cantiere, costringendo in settimana a procedere in un unico senso di marcia. Ne conseguono rallentamenti. Dall’ingresso di Noli venendo da Finale, per tutto il paese; proseguendo per tutto Spotorno, fino al rettilineo del Merello e oltre Capo Maiolo (Torre del Mare). Una distanza complessiva di quasi 5 chilometri di coda.

Disagi anche nel tratto di A10 tra Albisola e Varazze: qui si registrano 2 km di coda, sempre per lavori. Coda di pari dimensioni, infine, sulla A6 tra Savona e Altare.