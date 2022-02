L’Albissole vicina agli Zueni: la maglietta di Merica per testimoniare l’unione tra squadra e tifosi

La settimana scorsa è arrivata la notifica del Daspo per dodici tifosi del gruppo “Zueni”, i supporter dell’Albissole. Sanzione comminata per quanto accaduto in occasione del match di ottobre tra i ceramisti e il Sassello.

Ieri, in occasione del match contro il Dego, la squadra di mister Gasparlin ha voluto comunicare la propria solidarietà ai ragazzi coinvolti. L’attaccante Michael Merica, infatti, ha sfoggiato sotto la divisa ufficiale una maglietta con scritto: “Diffidati sempre presenti”.

Un modo anche per testimoniare quanto la tifoseria sia apprezzata da una squadra che sta letteralmente dominando il girone “b” di Seconda Categoria. Il ruolino di marcia del 2021 diceva nove vittorie su nove incontri. Ieri, è arrivato il primo pareggio stagionale, ma averlo ottenuto contro il Dego, la prima inseguitrice, non ha sicuramente fatto storcere troppo il naso a società e squadra.