Laboratorio didattico di design al liceo artistico Martini di Savona

Savona. Per la prima volta nella provincia di Savona, un imprenditore si fa promotore e sostenitore di un progetto che coniuga gli obiettivi formativi di un classico percorso didattico con un’esperienza di laboratorio, volta a studiare e a implementare tecniche artigianali per la lavorazione e la decorazione del vetro e della ceramica. E’ il progetto Caterina Sambin Vetro & Ceramica, nato dall’esperienza che l’imprenditrice valbormidese ha maturato nel corso degli anni nell’ambito della propria attività professionale e nelle aziende di famiglia.

Il progetto, messo a punto da un team di professionisti savonesi che operano nel settore del design e della comunicazione, è stato proposto qualche mese fa al dirigente scolastico del Liceo Statale Chiabrera Martini, Alfonso Gargano, che ha colto la valenza formativa dell’iniziativa, a cui ha deciso di aderire con una classe quarta del Liceo Artistico con indirizzo design, anche per promuovere il principio, ormai consolidato, di design autoprodotto, a beneficio dei Distretti del Vetro e della Ceramica della regione.

Ciò ha portato alla creazione di un laboratorio artigianale che ha preso avvio con l’inizio dell’anno scolastico 2021-22. I protagonisti sono 9 alunni che, guidati dal professor Pierantonio Gandoglia, responsabile del laboratorio di design, per l’occasione si avvalgono anche della consulenza di Massimo Trogu, docente e noto esperto di tecniche della lavorazione del vetro e della ceramica, e di Alessio Cotena e Marco Isaia, responsabili del laboratorio del Museo della Ceramica di Savona.

“Questo progetto – ha voluto sottolineare Alfonso Gargano, dirigente scolastico del liceo artistico A. Martini – offre un percorso innovativo sotto molti punti di vista e si inquadra in una più generale strategia di crescita delle esperienze progettuali collaborative, messe in evidenza anche da convenzioni che vengono stipulate da diversi anni con aziende ed esperti del settore. In tale ottica” ha aggiunto il professore “si collocano le azioni che pongono in diretto contatto gli studenti coinvolti con il sistema produttivo e le realtà territoriali. Tutte le azioni sviluppate sono quindi finalizzate a fornire agli allievi un efficace contributo alla crescita delle competenze artistiche, culturali e creative”.

Il progetto, è stato positivamente accolto anche da parte della nuova giunta savonese, in particolare dall’assessore alla Cultura Nicoletta Negro, molto vicina, per formazione e cultura personale, al mondo dell’arte, del design e dell’artigianato specie se riferito alla ceramica e al vetro.

“In questa iniziativa – ha voluto sottolineare l’assessore Negro – ho riconosciuto un punto di partenza che potrebbe portare a ulteriori collaborazioni tra il mondo della scuola, del lavoro e delle istituzioni, con ottime opportunità di crescita e di arricchimento per gli studenti, ma anche come occasione per il nostro territorio di tramandare preziose tradizioni artigiane da una generazione all’altra, fino alla generazione Z, in modo che il bagaglio culturale rappresentato dalle nostre capacità artistiche artigiane non si perda nel tempo. Anche per questo – ha concluso Nicoletta Negro – la nostra amministrazione intende offrire a questo progetto il sostegno necessario presente e futuro”.

Caterina Sambin commenta: “Da molto tempo cercavo lo spunto per realizzare un progetto che coniugasse la mia esperienza lavorativa a contatto con i giovani con la mia passione per il design, per la continua ricerca di soluzioni nuove e creative. Caterina Sambin Vetro & Ceramica nasce appunto dalla volontà di offrire ai nostri giovani talenti l’opportunità di esprimere la propria creatività e di lasciare spazio alla fantasia. Sono certa che vedremo ottimi risultati”.