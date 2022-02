Val Bormida. Risveglio imbiancato per i valbormidesi. Dopo i primi fiocchi, che sono iniziati a cadere intorno alle 17, la nevicata, a tratti di forte intensità, è proseguita almeno sino alle 2.

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta tutta la notte ma per fortuna, al di là di alcuni veicoli rimasti in panne causa neve, non si sono registrate particolari criticità fino a questa mattina.

La nevicata era attesa da giorni, soprattutto dopo due mesi di siccità davvero singolare per il periodo invernale. La neve infatti dovrebbe portare un po’ di sollievo alle sorgenti idriche, anche se, così tardiva, interromperà il ciclo di rinascita di molte piante già proiettate verso la primavera grazie alle ultime giornate soleggiate.